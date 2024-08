Noa Lang schaamt zich, Bosz houdt hem om andere reden buiten selectie PSV

schaamt zich voor zijn gedrag tijdens de wedstrijd tussen Almere City en PSV. De aanvaller heeft een gesprek gevoerd met trainer Peter Bosz over het incident.

Lang werd zaterdagavond na een uur voetballen gewisseld in de uitwedstrijd van PSV. De 25-jarige vleugelaanvaller was daar overduidelijk niet blij mee en reageerde zich af. Lang gooide eerst de tape om zijn pols met veel misbaar weg en verliet via de achterlijn het doel. Vervolgens trapte hij eerst een bidon weg, daarna een microfoon achter het doel en uiteindelijk ook nog een kratje voor de dug-out.

Bosz kon na afloop wel lachen om het gedrag van Lang, maar heeft toch een gesprek met hem gevoerd. "Dat vond ik nodig", wordt de trainer geciteerd door Voetbal International. "Hij gaf aan dat hij baalde van zijn gedrag en dat hij zich schaamde, omdat hij dacht dat hij dit achter zich had gelaten. Hij zei: 'Ik ben 25 jaar en vader, dit moet ik niet meer doen.' Dat was wat ik wilde horen."

Lang buiten selectie van PSV

Lang zit zondag niet bij de selectie voor het duel met Go Ahead Eagles, maar dat heeft volgens Bosz niet te maken met zijn gedrag. "Hij zal niet spelen, omdat ik hem de rust wil geven omdat hij alles heeft gespeeld. We gaan daarna vrij snel twee keer in de week spelen en dan hebben we hem fris en keihard nodig."

