Update: PSV heeft eindelijk beet, nieuwe centrale verdediger kan zondag medisch gekeurd worden

PSV heeft zo goed als binnen. Dat meldt het Deense Tipsbladet althans. De verdediger heeft van zijn huidige werkgever FC Nordsjaelland toestemming gekregen om af te reizen naar Eindhoven. De regerend kampioen van Nederland betaalt zeven miljoen euro voor de komst van Nagalo. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot tien miljoen euro.

Daarmee heeft PSV eindelijk beet in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger. De formatie van coach Peter Bosz had na het vertrek van André Ramalho en Jordan Teze dringend behoefte aan defensieve versterking. Rick Karsdorp is op weg naar Eindhoven om de rechtsbackpositie te versterken, maar PSV wilde ook nog heel graag een centrale verdediger aantrekken. In die zoektocht kwam de club in eerste instantie uit bij Sepp van den Berg en Ko Itakura, maar het slaagde er niet in hen vast te leggen.

In de onderhandelingen met FC Nordsjaelland over een transfer van Nagalo heeft PSV dus wél beet. De 21-jarige verdediger streek in de zomer van 2020 neer in Denemarken en sloot een jaar later aan bij de hoofdmacht van FC Nordsjaelland, waarvoor hij 114 keer in actie kwam. Nagalo heeft bij FC Nordsjaelland nog een contract tot de zomer van 2027, dus PSV moet een serieuze transfersom ophoesten om hem naar Nederland te kunnen halen. Volgens Tipsbladet betaalt de regerend landskampioen 52 miljoen kronen, omgerekend zeven miljoen euro, voor de komst van Nagalo. De transfersom kan door bonussen nog oplopen tot 75 miljoen kronen, omgerekend tien miljoen euro.

Nagalo wordt daarmee de duurste verdediger die vertrekt bij FC Nordsjaelland sinds Victor Nelsson in 2019. De Deen maakte destijds voor een bedrag van 3,6 miljoen euro de overstap naar FC Kopenhagen.

FC Nordsjaelland en PSV nog niet helemaal rond

Volgens PSV-watcher Marco Timmer van Voetbal International is de deal tussen FC Nordsjaelland en PSV over de overgang van Nagalo 'nog niet helemaal rond'. Timmer schrijft dat de laatste puntjes nog op de i moeten worden gezet. Als dit is gebeurd, dan zet Nagalo in Eindhoven 'zeer waarschijnlijk' zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.

Update 11.10 uur: ‘Nagalo kan zondag medisch gekeurd worden’

De laatste puntjes lijken nu inderdaad op de i te zijn gezet. “Het akkoord tussen PSV en Nordsjaelland lag er overigens al een tijdje, maar het was nog even de vraag of de clubs er met de zaakwaarnemers rond Nagalo uit zouden komen. Dat is gelukt. Zoals altijd ging het nog om een aantal financiële details, waar nog een laatste klap op moest worden gegeven”, zo schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Volgens de clubwatcher is het nu ‘allemaal gelukt’. Nagalo vliegt zaterdagavond naar Eindhoven en kan dan zondag zijn medische keuring ondergaan.

Update 16.10 uur: Nagalo ontbreekt in wedstrijdselectie Nordsjaelland

Nagalo maakt zaterdagmiddag geen deel uit van de wedstrijdselectie van Nordsjaelland, dat een uitduel bij Aarhus speelt in de Deense competitie. "Hij kan dus op weg naar PSV", concludeert Elfrink op X.

