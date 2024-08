'PSV bereikt mondeling akkoord over transfer én houdt gewilde basisspeler in Eindhoven'

PSV heeft een mondeling akkoord bereikt met Manchester City over de transfer van , zo meldt clubwatcher Rik Elfrink op X. Daarnaast weet de journalist van het Eindhovens Dagblad ook te melden dat PSV een streep heeft gezet door de komst van twee verdedigers én dat deze zomer niet zal gaan vertrekken bij de regerend landskampioen.

Terwijl in de grote Europese competities de zomerse transferperiode vandaag (vrijdag) zijn laatste dag beleeft, hebben de clubs in Nederland nog tot en met maandag (2 september) de tijd om nieuwe spelers te halen. PSV is echter koortsachtig bezig de selectie op oorlogssterkte te krijgen. Zeker achterin moet er nog wat bij, maar ook voorin hoopte de club nog een aanwinst te mogen begroeten.

In de persoon van Ndala (die ook aan Ajax werd gelinkt) heeft technisch directeur Earnest Stewart die gevonden. De achttienjarige aanvaller zal worden overgenomen van Engels kampioen Manchester City, dat nog wel een terugkoopgarantie zal gaan bedingen, zo schrijft Elfrink. "De deal staat mondeling, maar hij (Ndala, red.) moest vanmiddag nog wel officieel vrijgegeven worden", leest het.

PSV zet streep door komst twee verdedigers

Zodra Ndala binnen is, kan de focus volle bak op de achterhoede. Trainer Peter Bosz zag met Jordan Teze (AS Monaco), André Ramalho (Corinthians), Shurandy Sambo (Burnley), Patrick van Aanholt (Galatasaray, inmiddels clubloos) en Armel Bella-Bella Kotchap (Southampton, was gehuurd) liefst vijf verdedigers vertrekken. Tel daar de blessures van Mauro Júnior en Sergiño Dest bij op, en het moge duidelijk zijn dat er achterin nog wel wat bij mag. Het werd eerder deze week niet uitgesloten dat PSV een poging zou gaan wagen om de 33-jarige Van Aanholt alsnog een contract aan te bieden, maar dat scenario kan volgens de informatie van Elfrink de prullenbak in. Dat geldt ook voor de Braziliaanse linksback Renan Lodi (Al-Ahli) die aan de Eindhovenaren gelinkt werd. Zijn komst 'lijkt definitief van de baan', zo schrijft de clubwatcher. Wel lijken de Eindhovenaren dichtbij de komst van Rick Karsdorp en is Elfrink optimistisch over het aantrekken van centrale verdediger Adamo Nagalo van FC Nordsjaelland ('het ziet er goed uit').

Schouten blijft nog een seizoen bij PSV

Daarnaast werd er deze zomer getrokken aan Jerdy Schouten. PSV trok de middenvelder vorig seizoen voor liefst vijftien miljoen euro aan. Schouten imponeerde zowel in Eindhoven als op het Europees Kampioenschap in Duitsland en speelde zich daarmee in de kijker van onder meer Napoli. PSV verlangde echter een (te) fors bedrag voor Schouten, wat het gewenste effect lijkt te hebben gesorteerd: "PSV gaat ook Schouten aan boord houden", weet Elfrink