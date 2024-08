'Die club kun je niet serieus nemen, zou gek zijn als PSV Schouten verkoopt'

De kans is groot dat niet naar Napoli vertrekt. De Italiaanse grootmacht zou interesse hebben in de middenvelder annex verdediger van PSV, maar komt volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij met enorm lage aanbiedingen voor de Nederlands international.

Schouten groeide vorig seizoen, na overgekomen te zijn van Bologna, uit tot een spil in het positiespel van PSV en kan in de ploeg van Peter Bosz op meerdere posities uit de voeten. Ook op het afgelopen EK maakte Schouten een prima indruk, wat ook in het buitenland is opgevallen. Zo zou Paris Saint-Germain de Nederlander wel willen overnemen. Door een relatief hoge transfersom die PSV vraagt, is de Franse landskampioen wat huiverig. Nu lijkt ook Napoli interesse te hebben in Schouten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Driessen verbaasd na zien beelden Memphis: 'Klop gewoon bij PSV aan'

Volgens Driessen en Verweij is de kans echter niet groot dat de PSV'er ook daadwerkelijk naar Napels verkast. Eerstgenoemde bekritiseert de onderhandelingsstrategie van de Italianen tijdens Kick-Off. "Napoli kan je niet serieus nemen. Die betalen nooit wat PSV ervoor wil krijgen. Dan moet je aan veertig, vijftig miljoen denken, dat hebben ze nog nooit betaald. Die willen overal voor een dubbeltje op de eerste rang zitten."

Verweij sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. "Volgens Italiaanse media willen ze twintig miljoen zonder bonussen, of zelfs inclusief bonussen betalen. Ja, voor dat bedrag... PSV heeft volgens mij vijftien miljoen euro voor hem betaald en hij heeft nog een heel langlopend contract. Dan moet je echt aan veel meer denken. Anders zou PSV wel gek zijn als ze hem verkopen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

Doelman Walter Benítez is niet blij met de gang van zaken bij PSV.