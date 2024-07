‘Europese topclub wil twee middenvelders en heeft Schouten hoog op het lijstje’

Paris Saint-Germain heeft op het lijstje staan, zo weet L’Équipe. De middenvelder van PSV kan één van twee middenvelders zijn die de Fransen naar Parijs willen halen. Schouten hoeft maar één naam voor zich te dulden op het lijstje.

Als Manuel Ugarte vertrekt, hoopt PSG twee middenvelders binnen te halen, waarvan Jerdy Schouten er één is. De prioriteit van de Franse landskampioen gaat echter uit naar Joao Neves. De Parijzenaren zouden al dicht bij de komst van de middenvelder van Benfica zijn. Zodra zijn komst rond is, zal de clubleiding besluiten of er nog een middenvelder moet komen.

Artikel gaat verder onder video

Voordat PSG zich dus in Eindhoven gaat melden voor Schouten, wil het eerst de komst van Neves hebben afgerond. Ook zal Ugarte moeten vertrekken voordat er nog een middenvelder aangetrokken kan worden. De Uruguayaan zou al persoonlijk rond zijn met Manchester United, maar de club van Erik ten Hag vindt de vraagprijs van zeventig miljoen euro aan de hoge kant.

Afgelopen weekend sprak Schouten zich al uit over een eventueel vertrek bij PSV. “Ik ben op dit moment ook gewoon bij PSV, dus het heeft geen nut om daarover te speculeren. Natuurlijk wordt er hier en daar wel belangstelling getoond, maar dat betekent niet dat ik één, twee, drie weg ben. Zo werkt het niet. Ik laat het allemaal bij mijn zaakwaarnemer, want daar wil je ook niet mee bezig zijn als speler”, liet hij zich optekenen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.