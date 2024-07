Sterspeler van PSV erkent belangstelling, Mulder rekent op 50 miljoen euro

houdt zich niet bezig met een mogelijk vertrek bij PSV. De middenvelder wordt in verband gebracht met clubs als Borussia Dortmund en Juventus, maar zegt met zijn hoofd bij PSV te zijn. “Dat is het allerbelangrijkste”, maakt hij duidelijk in gesprek met PSV.

Schouten, vorige maand voor het eerst vader geworden, speelde zaterdag zijn eerste minuten van de voorbereiding. Hij deed de eerste helft mee tegen Valencia (2-1 zege). Was het een van zijn laatste optredens bij PSV? “Ik ben op dit moment ook gewoon bij PSV, dus het heeft geen nut om daarover te speculeren. Natuurlijk wordt er hier en daar wel belangstelling getoond, maar dat betekent niet dat ik één, twee, drie weg ben. Zo werkt het niet. Ik laat het allemaal bij mijn zaakwaarnemer, want daar wil je ook niet mee bezig zijn als speler.”

Schouten hoopt dat het elftal van PSV zoveel mogelijk bijeen blijft. Hij wil voortbouwen op de successen van het afgelopen seizoen. “Het is voor een elftal altijd belangrijk om bij elkaar te blijven. We hebben vorig jaar iets moois neergezet. Als je dan dit jaar met hetzelfde team kan spelen, denk ik dat het alleen nog maar beter wordt. Ik vind dat we wel moeten uitspreken dat we het nog beter willen doen dan vorig seizoen. Dat betekent dat we vooral in de Champions League nog verder willen komen.”

Analist Youri Mulder van Ziggo Sport denkt niet dat Schouten zomaar vertrekt uit Eindhoven. “Hij gaat alleen naar de top. Die club moet dan ook nog vijftig miljoen euro neertellen, dat zijn de bedragen die ik hoor. Als je kijkt naar zijn carrière, is het eigenlijk ongelooflijk. Dat geeft Excelsior-spelers moed om hun best te doen, want je kunt zo eindigen als hij. Bij Dallinga is het hetzelfde verhaal, die is nu naar Bologna gegaan. Dat zijn toch spelers die een geleidelijke weg bewandelen. Dat is heel knap.”

