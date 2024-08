Transferwindow bij PSV nadert kookpunt: miljoenenbod op Schouten in de maak

PSV moet in de laatste dagen van de transferwindow niet enkel rekening houden met een vertrek van Olivier Boscagli en Walter Benítez, maar mogelijk ook met een vertrek van . De aanwinst van vorig jaar heeft zich in de kijker gespeeld van Napoli, dat volgens onder meer het Eindhovens Dagblad een bod van ruim twintig miljoen aan het voorbereiden is. PSV verlangt echter een stuk meer voor de middenvelder.

PSV telde vorig jaar vijftien miljoen euro neer voor de komst van Schouten en die pakte uitstekend uit. De middenvelder groeide tijdens zijn eerste seizoen in Eindhoven uit tot bepalende kracht in het elftal van trainer Peter Bosz en maakte ook tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland veel indruk. Dat is niet onopgemerkt gebleven. “Het Italiaanse Napoli wil Schouten van PSV overnemen. Er ligt nog geen officieel bod in Eindhoven, maar de Italianen bereiden dat volgens bronnen in Italië wel voor. Het zou in eerste instantie gaan om een bedrag van ruim twintig miljoen euro en dat gaat PSV absoluut niet omarmen, zo is de verwachting”, zo schrijft het ED.

Napoli versterkte zich eerder deze week nog met David Neres. De Braziliaanse oud-speler van Ajax maakte voor een bedrag van naar verluidt dertig miljoen euro de overstap van Benfica naar Napoli, dat voor Schouten hetzelfde bedrag zou willen betalen. “En ook dat lijkt voor PSV niet genoeg. Of de Eindhovenaren in dit stadium überhaupt nog willen praten over een vertrek, is niet eens zeker. Schouten zelf lijkt nog wel open te staan voor een stap naar buiten, al zal hij begrijpen dat PSV daar niet lichtvaardig over denkt en een hoofdprijs wil. Naar clubs is die nooit officieel gecommuniceerd, maar hij ligt veel hoger dan 30 miljoen euro”, zo weet het dagblad.

Het valt niet uit te sluiten dat zich de komende week clubs bij PSV melden die de vraagprijs voor Schouten zonder problemen kunnen ophoesten. Paris Saint-Germain en Manchester United zouden de situatie van Schouten ‘ook volgen’. “Door het vertrek van Manuel Ugarte (naar Manchester United, red.) ontstaat in Parijs een vacature en daarvoor kan Schouten een kandidaat zijn, als andere mogelijkheden niet haalbaar blijken.” Schouten heeft in Eindhoven een contract tot medio 2028 en zou zelfs een verbeterde overeenkomst kunnen sluiten. “Afgelopen seizoen verliep boven verwachting en was hij een topspeler in de Eredivisie, wat zelfs leidde tot de verkiezing van speler van het jaar in het AD Sportwereld-klassement. Iets belangrijker nog was dat Schouten op het EK ook prima presteerde en daar liet zien mee te kunnen in absolute topwedstrijden”, zo klinkt het.

