David Neres ondertekent contract en maakt tweede transfer sinds vertrek bij Ajax

Het hing de afgelopen weken al in de lucht, maar de transfer van David Neres is nu ook definitief. De Braziliaanse vleugelspeler verruilt Benfica per direct voor Napoli. Het is voor Neres zijn derde werkgever sinds zijn vertrek bij Ajax begin 2022.

De Braziliaan verruilde Ajax in januari 2022 voor Shakthar Donetsk. Dat huwelijk zou door de grootschalige Russische invasie niet lang duren. Neres tekende nog geen half jaar na zijn vertrek uit Amsterdam bij Benfica. Die keuze pakte in eerste instantie goed uit. Neres kwam tijdens zijn eerste seizoen in Portugal tot twaalf doelpunten en zestien assists in 48 officiële wedstrijden. Hij kroonde zich met Benfica bovendien tot landskampioen en reikte ook nog eens tot de kwartfinales van de Champions League.

Vorig seizoen worstelde Neres met blessures (meniscus en spier) en was hij niet altijd basisspeler in de ploeg van trainer Roger Schmidt. Zo verscheen de aanvaller in de competitie 24 keer binnen de lijnen, waarvan twaalf keer als invaller. Neres eindigde het seizoen uiteindelijk op vijf doelpunten en tien assists in 35 wedstrijden. Deze zomer werd al snel duidelijk dat Benfica wilde meewerken aan een vertrek van Neres. PSV werd zelfs even genoemd, maar Napoli deed snel zaken. De aankondiging liet even op zich wachten, maar Neres mag zich nu dan officieel speler noemen van de drievoudig Italiaans kampioen.

Met de transfer van Neres naar Napoli zou zo’n dertig miljoen euro gemoeid zijn. De oud-speler van Ajax tekende in Napels een meerjarig contract. Napoli, dat sinds dit seizoen wordt getraind door Antonio Conte, kan versterking goed gebruiken. Na de teleurstellende eindklassering in het afgelopen seizoen (tiende) begon de club het nieuwe seizoen met een pijnlijke 3-0 nederlaag bij Hellas Verona. Napoli hoopt voor het einde van de transferwindow ook nog Romelu Lukaku te presenteren.

