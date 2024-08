‘PSV verrast en mengt zich in strijd om voormalig sterspeler van Ajax’

PSV heeft op het lijstje staan, zo weet Gianluca Di Marzio. De Eindhovenaren gaan daarmee de concurrentie aan met Napoli, maar volgens de transferexpert wil de Braziliaan alleen naar Zuid-Italië.

Hoewel David Neres jarenlang furore maakte bij Ajax, is het nu PSV dat hem graag zou willen vastleggen. Johan Bakayoko zou dicht bij een vertrek uit Eindhoven zijn, waardoor er een plek vrij komt op de flanken. Volgens het Portugese Record heeft de regerend landskampioen nog geen voorstel ingediend bij Benfica, maar is dat iets wat binnenkort wel kan gebeuren. Toch lijkt de kans dat Neres naar Eindhoven komt niet heel groot.

Di Marzio stelt namelijk dat Neres enkel naar het Napoli van Antonio Conte wil. De kersverse trainer zou in de Braziliaan een goede versterking voor op de flanken zien. Op dit moment is de zaakwaarnemer van de buitenspeler in gesprek met de Napolitanen om tot een akkoord te komen over een transfer.

De kans dat Neres vertrekt bij Benfica lijkt volgens het Portugese medium hoe dan ook groot. Ángel Di María tekende namelijk dinsdag een nieuw contract bij de club, terwijl Roger Schmidt in de voorbereiding de voorkeur gaf aan João Mário op rechts. De Portugese topclub zou een bedrag van veertig miljoen euro voor de Braziliaan willen ontvangen.

