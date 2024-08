PSV kondigt derde tenue voor over twee (!) seizoenen alvast aan

PSV heeft woensdagochtend het derde tenue voor het seizoen 2026/27 alvast bekendgemaakt. De Eindhovenaren kondigden in maart een ontwerpwedstrijd voor het shirt aan, waarvan inmiddels het winnende ontwerp bekend is geworden.

In maart van dit jaar maakte PSV bekend dat het een ontwerpwedstrijd voor supporters zou beginnen voor het derde tenue van seizoen 2026/27. “Het designproces van een shirt begint jaren van tevoren achter gesloten deuren. Daar komt nu verandering in, want Puma en PSV lanceren een ontwerpwedstrijd voor supporters”, viel te lezen op de clubwebsite.

Uit honderden inzendingen werd het ontwerp van supporter Dirk van Gaal als winnaar uitgekozen. Het tenue is bijna volledig donkerblauw waarin een geblokt patroon te zien is. In de verschillende blokken zijn onder meer elementen van de logo’s van PSV, Philips, Eindhoven en Noord-Brabant terug te zien.

“Ik kan me maar moeilijk voorstellen dat PSV, de club waar ik al mijn hele leven supporter van ben, straks in mijn design speelt”, geeft Van Gaal, grafisch vormgever van beroep, aan op de clubwebsite. “Ik vond het belangrijk dat het echt een shirt van en voor de supporters zou worden. Daarom heb ik gekozen voor onder andere het Philips-blauw en een blokkenpatroon van verschillende elementen, zoals de Eindhovense vibes en onderdelen uit het logo van toen en nu. Ik ben heel trots dat zowel de vakjury als de supporters voor mijn ontwerp hebben gekozen.”

En de winnaar is... 🥁



In het seizoen 2026-2027 spelen we in dit derde shirt, ontworpen door Dirk van Gaal!

