Aan PSV gelinkte speler wil dolgraag naar Eindhoven: 'Daniel Schwaab-scenario is mogelijk'

staat allesbehalve onwelwillend tegenover een terugkeer bij PSV, zo weet het Eindhovens Dagblad. De linksback zou zelfs ‘heel graag’ zijn rentree maken in Eindhoven, maar Earnest Stewart houdt hem voorlopig aan het lijntje.

PSV wil, naast Sepp van den Berg, nog twee extra versterkingen toe te voegen aan de selectie. Stewart en co willen niet overhaast te werk gaan en zetten Van Aanholt daarom nog even in de wachtkamer.

“Technisch directeur Earnest Stewart wil liever wachten op een naam waar hij alle vertrouwen in heeft, dan dat hij voor een twijfelgeval of een al eerder vertrokken speler wil gaan”, schrijft het ED. Van Aanholt zou zelf in ieder geval maar wat graag terugkeren in het Philips Stadion. “Als dat gebeurt, doet het enigszins denken aan de situatie waarin de Duitse verdediger Daniel Schwaab ooit verkeerde. Hij had ook al afscheid genomen van de club, maar keerde in 2019 terug om nóg een seizoen bij PSV te spelen”, vergelijkt het medium de situatie.

De linksback speelde in totaal 52 keer in het shirt van PSV. De 33-jarige verdediger zag zijn aflopende contract niet verlengd worden en zit sindsdien zonder club.

PSV moet mogelijk ook vrezen voor een vertrek van Johan Bakayoko. Dinsdag kwam naar buiten dat RB Leipzig serieus in de markt is voor de vleugelaanvaller van de Eindhovenaren.

