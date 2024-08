Zaakwaarnemer Neres spreekt met Italiaanse topclub over transfer

De zaakwaarnemer van is druk in gesprek met Napoli over een transfer van de vleugelspeler, zo weet Fabrizio Romano. De Braziliaan wil zelf graag de overstap maken naar de Italiaanse topclub.

Neres wordt al sinds halverwege juli in verband gebracht met een overstap naar Napoli, maar tot een deal is het vooralsnog niet gekomen. Dinsdag kwam naar buiten dat Antonio Conte, kersverse trainer van de Napolitanen, de Braziliaan een goede versterking vindt voor zijn elftal. Inmiddels zou de zaakwaarnemer in gesprek zijn met de Italiaanse topclub, die afgelopen seizoen op een teleurstellende tiende plaats eindigde.

De belangenbehartiger van de buitenspeler is momenteel in Italië om de deal met Napoli zowel met Benfica als met Neres zelf rond te krijgen. De Braziliaan zou zelf graag de overstap naar de Serie A willen maken, maar de Italianen hebben nog geen officieel bod gedaan bij Benfica. Eerder kwam naar buiten dat de club uit het zuiden van Italië een bedrag van 25 miljoen euro voor hem overheeft.

Neres werd in januari van 2017 door Ajax naar Europa gehaald, waar hij vervolgens furore maakte. Met doelpunten tegen Real Madrid en Juventus had hij een belangrijk aandeel in het halen van de halve finales van de Champions League in 2018/19. Zijn spel in Amsterdam leverde hem in januari van 2022 een transfer naar Shakhtar Donetsk op, maar door de Russische invasie in Oekraïne kwam hij niet tot speelminuten. Sinds de zomer van 2022 is hij actief bij Benfica.

🚨🔵 David Neres' agent, in Italy to negotiate with Napoli and trying to advance on both club/player side.



Negotiations underway with Neres keen on the move, waiting for official bid to Benfica. pic.twitter.com/dXFdLG9epg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2024

