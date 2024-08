Doodsbedreigingen voorkomen terugkeer Di María bij oude liefde: ‘Elke nacht gehuild’

hoopte zijn loopbaan af te sluiten bij Rosario Central, maar daar heeft hij een streep door moeten zetten. De familie van de Argentijn heeft meerdere doodsbedreigingen gekregen, waardoor hij niet kan terugkeren bij de club waar het voor hem allemaal begon.

Di María vertrok deze zomer transfervrij bij Benfica en wilde terugkeren bij het Argentijnse Rosario Central, de club waar hij tussen 2005 en 2007 zijn eerste stappen in het betaald voetbal zette. Vanwege doodsbedreigingen aan het adres van zijn familie besloot de aanvaller hiervan af te zien. Zo heeft zijn zus een doos met een varkenskop met in het voorhoofd een kogel ontvangen, terwijl ook zijn vader werd bedreigd. Keert de voetballer toch terug in Rosario, zou een familielid worden vermoord.

“Het waren verschrikkelijke maanden”, geeft Di María aan in gesprek met de Argentijnse zender Canal 3, geciteerd door Voetbal International. “Elke nacht heb ik gehuild, omdat ik mijn droom niet kan waarmaken.” Een van de redenen voor de bedreigingen zou zijn dat Di María afgelopen zomer koos voor een terugkeer bij Benfica en niet naar Rosario Central kwam.

“Mensen die niet snappen waarom ik niet terugkeer, kunnen zich niet in mijn schoenen verplaatsen”, laat de wereldkampioen van 2022 weten. “Het is heel makkelijk om anderen aan te vallen op social media, zonder te weten hoe dat voelt. Om de toekomst van mijn familie te waarborgen, kies ik er daarom met spijt in het hart voor om niet terug te keren naar Rosario. Ze hebben mijn familie geraakt en sta ik niet toe.” Het is niet bekend waar Di María zijn carrière wel voort zal zetten.

