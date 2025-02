Malacia ziet transfer naar Benfica in rook opgaan: deal plotseling geklapt

De huurtransfer van Tyrel Malacia naar Benfica is geklapt, dat meldt Fabrizio Romano zaterdagavond op X. Eerder deze zaterdag wist de Italiaanse transfermarktexpert nog te melden dat de voormalig linksback van Feyenoord het seizoen op huurbasis af zou maken bij de Portugese grootmacht.

Malacia maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Manchester United, maar kende daar een moeilijke periode. Nadat hij in de slotfase van zijn eerste seizoen in Engeland, de zomer van 2023, een knieblessure opliep, kwam hij pas in november 2024 voor het eerst weer in actie voor The Red Devils. Trainer Rúben Amorim zou het echter niet zien zitten in de Nederlander, waardoor hij mag vertrekken.

De 25-jarige linkback zou zijn carrière dus gaan vervolgen in Portugal, maar de transfer is zaterdagavond laat geklapt. "Tyrell Malacia’s verhuur naar Benfica van Manchester United is definitief van de baan”, aldus Romano. “Geen akkoord over een huursom en een optie tot koop.”

Veel belangstelling voor Malacia

Zelf had Malacia al wel een akkoord bereikt met Benfica, maar het lijkt er dus op dat de beide clubs niet tot een akkoord zijn gekomen. "Manchester United blijft kijken naar opties voor Malacia. Er liggen momenteel verschillende huurverzoeken”, vervolgt op X. Er zou onder meer interesse zijn van clubs uit LaLiga, Serie A en de Premier League. Manchester United zelf staat op het punt om met Patrick Dorgu (Lecce) een nieuwe linksback te presenteren.

