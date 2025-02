Malacia laat Man United achter zich en vertrekt op huurbasis naar Champions League-club

gaat Manchester United op huurbasis verruilen voor Benfica, zo weten Fabrizio Romano en Joost Blaauwhof van Voetbal International. De negenvoudig international zou zelf al akkoord zijn met de Portugese topclub, terwijl ook de clubs een overeenkomst naderen.

Malacia maakte in de zomer van 2022 de overstap van Feyenoord naar Manchester United, maar kende daar een moeilijke periode. Nadat hij in de slotfase van zijn eerste seizoen in Engeland, de zomer van 2023, een knieblessure opliep, kwam hij pas in november 2024 voor het eerst weer in actie voor The Red Devils. Trainer Rúben Amorim zou het echter niet zien zitten in de Nederlander, waardoor hij mag vertrekken.

Volgens Romano en Blauwhof gaat Malacia zijn carrière vervolgen in Portugal. De linksback zou zelf al akkoord zijn met een stap naar de Portugese topclub, terwijl ook de clubs een overeenkomst naderen. Volgens Blauwhof is er geen sprake van een koopoptie in het contract, waardoor hij na afloop van de verhuurperiode terugkeert op Old Trafford.

Veel belangstelling voor Malacia

Over interesse had Malacia niets te klagen. Volgens de journalist van VI zouden er namelijk clubs uit LaLiga, Serie A en de Premier League zich voor de verdediger hebben gemeld. Nadat hij had gesproken met Benfica, wilde hij echter enkel nog verhuizen naar Lissabon. Malacia zou momenteel nog in Engeland zijn, maar reist zaterdagavond of zondagochtend naar Portugal om de transfer af te ronden.

🚨🦅 Understand negotiations are now underway and advancing between Benfica and Manchester United for Tyrell Malacia.



Malacia has agreed to join Benfica on loan, clubs in advanced talks to seal the details of the agreement. pic.twitter.com/1yRfSGbouZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025 Malacia had aanbiedingen uit La Liga, Serie A én Premier League. Speler wilde na gesprekken met Portugese topclub alleen nog maar Benfica. Linksback is nog in Engeland, maar vliegt vanavond of morgenvroeg naar Lissabon. Mooie stap voor de international van Oranje.⏳🇵🇹 — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) February 1, 2025

Vind jij dat Tyrell Malacia een goede keuze maakt door naar Benfica te gaan? Laden... 91.1% Ja, Benfica is een goede club voor hem 8.9% Nee, hij had beter in de Premier League kunnen blijven 45 stemmen

