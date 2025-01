Rensch kan bij Roma gezelschap krijgen van vijfvoudig Champions League-winnaar

staat open voor een transfer naar het AS Roma van , zo weet Gianluca Di Marzio. De vijfvoudig Champions League-winnaar kan in Rome de opvolger worden van Leandro Paredes, die nadrukkelijke interesse van Boca Juniors geniet.

Paredes is op weg naar de uitgang bij AS Roma. De Argentijnse middenvelder kan terugkeren naar zijn geboorteland, aangezien hij in de belangstelling van Boca Juniors staat. De Romeinen zullen de controleur bij een vertrek graag willen vervangen en hebben de pijlen daarbij gericht op Casemiro, die geen geweldig seizoen doormaakt bij Manchester United.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AS Roma laat er geen misverstand over bestaan en neemt meteen opvallend besluit over Rensch

De Braziliaan, die met Real Madrid liefst vijf keer de Champions League wist te winnen, zou zelf zeker open staan voor een vertrek uit Engeland. Een overstap naar AS Roma heeft Casemiro dus wel oren naar, zo stelt Di Marzio.

LEES OOK: Rensch maakt zijn debuut bij AS Roma, maar het is een andere bekende van Ajax die zijn voeten laat spreken

Ook Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Casemiro. Hoewel de Engelsen hem liever definitief zien vertrekken, staan ze ook open voor een huurdeal tot het einde van het seizoen. Mocht Casemiro naar AS Roma vertrekken, komt hij daar samen te spelen met Rensch, die eerder deze maand overkwam van Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Robin van Persie wordt 340 kilometer verderop plots toegezongen: 'Ze wrijven het erin'

Robin van Persie werd toegezongen tijdens de bekerwedstrijd tussen Arsenal en Manchester United.