Noa Vahle gaat stuk om armoedige presentatie Antony bij Real Betis

heeft tijdelijk een nieuwe club gevonden: Real Betis. De oud-Ajacied vertrok voor bijna honderd miljoen euro naar Manchester United in 2022, maar kon voor The Red Devils geen potten breken. Zijn presentatievideo in Sevilla is echter ook niet echt hoogstaand, merkt ook Noa Vahle op.

Antony was bij Ajax een veelbelovende speler en kon redelijke cijfers overleggen. Toch was praktisch iedereen verbaasd toen Manchester United bijna honderd miljoen euro neerlegde voor de Braziliaan. Nu, bijna tweeënhalf jaar na de transfer naar Old Trafford en twaalf doelpunten en vijf assists in 96 wedstrijden, gaat de rechtsbuiten op huurbasis een nieuw avontuur aan.

De aanvaller gaat in Sevilla bij Real Betis spelen, dat momenteel in de middenmoot van La Liga bivakkeert. Op de positie van rechteraanvaller zijn de Spanjaarden niet sterk bezet, waardoor de komst van Antony zeer gewenst is. Aan het einde van dit seizoen keert de voormalig speler van Ajax weer terug naar Manchester United.

De presentatievideo van Antony was echter niet om over naar huis te schrijven. Er worden enkele A4'tjes getoond met foto's van de Braziliaan bij zijn vorige clubs, die een voor een worden weggehaald. Na het laatste papiertje komt Antony in beeld, die zegt: "Hier ben ik (Aquí estoy yo)". Vahle moet bij Ziggo Sport om die video lachen. "Ze hadden geen geld voor het aankondigingsfilmpje, want ze hebben gewoon vijf A4'tjes geprint. Youri Mulder lacht met haar mee. "Een beetje knullig dit, hè?"

Así anuncia el Real Betis el fichaje de Antony: pic.twitter.com/8diclEnlCq — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 26, 2025

