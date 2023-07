Di María laat Kwakman schrikken in De Kuip: 'Ah, echt heel smerig'

Ángel Di María is goed weggekomen in de wedstrijd tussen Feyenoord en Benfica, zo zag Kees Kwakman. De aanvaller had volgens de analist van ESPN een rode kaart verdiend voor een forse tackle op Mats Wieffer. Scheidsrechter Dennis Higler hield het bij geel.

Di María beging de overtreding al in de dertigste minuut, toen Feyenoord met 1-0 voor stond. De kampioen van de Eredivisie won uiteindelijk met 2-1. "Dit is echt een hele smerige, die hij gewoon over de bal heen zet, op het been van Wieffer. Ah, dit is echt een smerige", herhaalt Kwakman na de wedstrijd.

"Dit is honderd procent rood, als dit een officiële wedstrijd is. Zeker met de VAR erbij. Hij zet z'n voet bewust neer; een echte Argentijnse actie. Er waren nog wel wat overtredingen die normaal gesproken geel hadden opgeleverd. Maar Higler deed het goed, die floot goed. Dit was de enige gele kaart die hij gaf en dat moest ook", concludeert Kwakman.

