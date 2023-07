Feyenoord trakteert Benfica en Kökçü op nederlaag en lijkt helemaal klaar voor PSV

Feyenoord heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zondagmiddag uitstekend afgesloten. De ploeg van trainer Arne Slot bleek in de eigen Kuip met 2-0 te sterk voor Benfica, de club van ex-Feyenoorder Orkun Kökçü. De doelpunten in Rotterdam werden gemaakt door Igor Paixão en Santiago Giménez.

Voor de wedstrijd waren veel ogen gericht op Kökçü, die op emotionele wijze afscheid nam van het Legioen. De middenvelder kon echter niet voorkomen dat zijn ex-werkgever een goede eerste helft op de mat legde. Na een grote fout van een andere ex-speler van Feyenoord, Fredrik Aursnes, kon Paixão op het doel van Benfica af. De aanvaller twijfelde niet en zorgde met een fraaie knal voor de vroegen 1-0 namens Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee was de koek in het eerste bedrijf nog niet op voor de manschappen van Slot. Giménez maakte zijn eerste minuten van de voorbereiding en liet zijn fans meteen weer juichen. De spits uit Mexico leek buitenspel te zijn, mocht toch door en zorgde met een handig lobje voor de 2-0. Benfica kon daar in de eerste helft bijzonder weinig tegenover zetten. De 2-0 ruststand in het voordeel van de gastheer was dan ook terecht.

Na de thee ging Feyenoord, met invallers Thomas Beelen en Yankuba Minteh, vrolijk verder met aanvallen. Dat had eigenlijk moeten resulteren in de derde Rotterdamse treffer. Calvin Stengs en Alireza Jahanbakhsh hadden het vizier echter niet op scherp staan. Aan de overkant liet Benfica zich eindelijk eens zien via Gonçalo Ramos, maar de ongelukkig spelende spits werd even daarvoor al teruggevlagd vanwege buitenspel.

Kökçü kreeg vervolgens na zestig minuten spelen zijn publiekswissel. Dat was voor Slot en Benfica-trainer Roger Schmidt het startsein van behoorlijk wat wijzigingen in beide ploegen. Benfica kwam in die periode wat beter in de wedstrijd en kreeg ook een grote kans. Justin Bijlow was scherp toen ex-Ajacied David Neres voor zijn neus verscheen. De sluitpost voorkwam met een goede redding dat de Portugezen terug in de wedstrijd kwamen.

Dat lukte in de slotfase alsnog. Feyenoord kreeg de bal niet weg uit de eigen zestien en zag dat invaller Petar Musa van dichtbij de aansluitingstreffer achter Bijlow kon werken. Benfica probeerde daarna nog te voorkomen dat het met een nederlaag terug naar Portugal moest reizen. De ploeg van Schmidt bleek echter niet in staat om de 2-2 nog te forceren. Minteh hield in de blessuretijd nog een enorme kans op de 3-1 om zeep.