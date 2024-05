Perez illustreert omslag bij PSV met cruciale transfer van afgelopen zomer: 'Keuze voor voetbal'

Peter Bosz heeft er heel goed aan gedaan om vorige zomer van Bologna naar PSV te halen, vindt Kenneth Perez. Door de middenvelder annex verdediger kon de trainer precies zijn spel spelen, wat ook nog eens in kwaliteit vooruit is gegaan.

Tijdens Dit was het Weekend vertelt Perez dat de gewenste transfers van Bosz vorm hebben gegeven aan zijn elftal. "Ik denk dat hij een heel groot aandeel heeft gehad in de aankopen bij PSV en de gedachtes erachter. Het mooiste voorbeeld daarvan: Sangaré wordt ingewisseld voor Schouten. Dat is een keuze voor voetbal en een keuze tégen het idee dat je absoluut een breker moet hebben op het middenveld. Ik heb vaak gezegd: dat hoeft echt niet."

Perez vindt dat niet elke club een vooral defensieve speler als nummer zes moet aantrekken en opstellen. "Als je goede voetballers op het middenveld hebt, verlies je de bal ook niet zo heel vaak. De keuze voor Schouten in plaats van Sangaré valt ook op in de cijfers: er zit 13% passnauwkeurigheid verschil tussen die twee in de laatste derde, in faveure van Schouten uiteraard. Dat is heel veel: het verschil tussen of je de hele tijd achter de bal aan loopt of deze in bezit af. Bij Schouten val ik niet van mijn stoel af, maar: hij pakt de bal af, hij zit ertussen en hij geeft hem aan de goede kleur."

De overgang van Sangaré naar Schouten leverde PSV een grote kwaliteitsinjectie op. "Misschien niet voor niets dat Sangaré ook bij Nottingham niet altijd speelde het laatste halfjaar. Maar dit vind ik een grote reden waarom PSV dit jaar zo speelt. Natuurlijk hebben ze heel veel aanvallende krachten, voor veel geld gehaald. Maar dit is echt een keuze op basis van voetbal."“En ook op betrouwbaarheid”, voegt Kees Kwakman toe. “Hoe vaak hebben we nou beelden laten zien van Sangaré, dat hij weer een man uit zijn rug laat lopen. Voordat hij naar PSV kwam, was het al een verdedigende middenvelder die verdedigend heel solide was." Perez sluit zich hier bij aan. “Dat zie je ook als hij naar achter wordt gehaald. Er zit geen verschil met een ‘echte’ verdediger”.

