PSV-speler ondanks CL-uitschakeling opgenomen in UEFA Team van de Week

Voor PSV viel woensdagavond het doek in de Champions League, toen Borussia Dortmund met 2-0 te sterk was voor de Eindhovenaren. De ploeg van Peter Bosz kende een belabberde eerste helft, maar kwam in het tweede bedrijf stukken beter voor de dag. Mede daardoor is er één PSV-speler opgenomen in het Champions League Team van de Week: .

Schouten, die tegen Dortmund weliswaar als centrale verdediger werd opgesteld, krijgt een verdienstelijk plekje op het middenveld. Spelers van ploegen als Arsenal en FC Barcelona, die wel verder bekerden in de Champions League, hebben geen uitverkiezing gekregen van de UEFA. Jadon Sancho, Axel Witsel en Marco Reus completeren het viermans-middenveld.

Naast Schouten, staan er nog twee andere Nederlanders in het prestigieuze elftal. Memphis Depay staat samen met collega Antione Griezmann in de spitspositie. Depay hielp Atlético Madrid met een uitstekende goal aan een verlenging tegen Internazionale. In de strafschoppenserie die volgde was de oud-PSV’er foutloos met een verwoestende uithaal.

Ook Ian Maatsen prijkt in het elftal. De linksback van Dortmund vormt, samen met collega’s Mats Hummels en Nicolas Süle en Inter-back Federico Dimarco, de achterhoede. Gregor Kobel verdedigt het doel en is daarmee de zesde speler van Dortmund in het Team van de Week.