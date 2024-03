Marco van Basten is verbijsterd door opstelling Peter Bosz: 'Ben ik nou gek?'

In de maandagavonduitzending van Rondo zetten Marco van Basten en Theo Janssen vraagtekens bij de opstellingen van Peter Bosz bij PSV. De positie van is daarbij het belangrijkste punt van discussie. Woensdag speelt PSV de returnwedstrijd tegen Borussia Dortmund in de achtste finale van de Champions League.

Van Basten snapt niet waarom Bosz zijn Champions League-opstelling in de Eredivisie niet laat staan. “In de Champions League staat Schouten weer achterin, in plaats van op het middenveld. Dat blijft ik vreemd vinden. In Europa kies je voor voetbal en in de Nederlandse competitie zet je er een verdediger extra bij. Dan denk ik: ben ik nou gek?"

Theo Janssen sluit zich daarbij aan. "Het is een beetje omgedraaid, dat is best wel vreemd. Bovendien verander je de opstelling op twee posities." Van Basten wil Schouten vooral vaker als laatste man zien. "Schouten achterin snap ik wel, want je wil voetballen. Maar als je het in Europa doet, dan zeker in de Eredivisie, toch?"

Khalid Boulahrouz probeert de trainer van de Eindhovenaren vervolgens toch wat te verdedigen. "Misschien heeft Bosz in de Eredivisie meer aan Schouten op het middenveld? Aangezien je toch meer op het middenveld speelt en minder te doen hebt achterin. Dan kun je best met Ramalho spelen."

Boulahrouz heeft ook lof voor Bosz. "Maar ik kan je vertellen: Schouten achterin zetten in echt een gouden zet geweest. Tegen Dortmund speelde hij geweldig. Mede dankzij hem kon PSV continu druk op Dortmund zetten. Hij speelt alles vooruit en samen met Veerman was ie een geweldig duo." Voor Van Basten is dat precies de reden om Schouten vaker op die positie te posteren. “Het lijkt me logisch dat Bosz dit altijd doet. In Nederland ga je nog meer voetballen, heb je nog meer de bal."