Ángel Di María komt als eerste Argentijnse speler met reactie op complottheorie van Louis van Gaal

Ángel Di María heeft voor het eerst gereageerd op de opvallende uitspraken van Louis van Gaal over de Argentijnse wereldtitel. Met één emoji laat de 35-jarige aanvaller weten wat hij vindt van de uitlatingen van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

Van Gaal baarde maandagavond opzien door rond de Eredivisie Awards te beweren dat de WK-winst van Lionel Messi (en zijn teamgenoten) een vooropgezet spel was. "Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", zei de oud-trainer in gesprek met de NOS toen de verloren kwartfinale op het WK ter sprake kwam.

Artikel gaat verder onder video

De uitspraken van Van Gaal zijn gedeeld door de Argentijnse tak van ESPN, waar Di María met een veelzeggende lach-emoji op heeft gereageerd. Dat van het Argentijnse elftal uitgerekend Di María als eerste een reactie geeft op de uitspraken van Van Gaal, lijkt geen toeval. De trainer en speler werkten in het verleden kort samen bij Manchester United. Een succesvolle samenwerking werd dat niet. Di María noemde Van Gaal naderhand 'de slechtste trainer ooit'.

Daar baalde Van Gaal op zijn beurt van. "Di María is een heel goede voetballer, die toentertijd heel veel problemen in zijn privésfeer had. Er was bij hem ingebroken. Dat heeft zijn vorm dat jaar ook beïnvloed. Hij is een van de weinige spelers die mij de slechtste trainer noemt. Meestal is dat andersom. Dat vind ik wel heel erg. Het is niet leuk dat hij dat geroepen heeft. Het is jammer, maar het is niet anders", zei hij tijdens het WK in aanloop naar de kwartfinale tegen Argentinië.