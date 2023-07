Di María zet Ronaldo voor schut en is meteen weer belangrijk voor Benfica

Ángel Di María heeft bij zijn rentree in het shirt van Benfica een prima indruk achtergelaten. De van Juventus overgekomen routinier maakte in een oefenduel tegen het Al-Nassr van zijn voormalig ploeggenoot Cristiano Ronaldo op fraaie wijze de 1-0. Bij zijn meest memorabele actie van de avond zette hij Ronaldo echter compleet voor schut tegenover het Portugese publiek.

Dí Maria en Ronaldo speelden samen bij Real Madrid maar stonden donderdagavond tegenover elkaar. Bij het Benfica van trainer Roger Schmidt had Orkun Kökçü net als Di María en David Neres een basisplaats. Bij rust leidde de club al met 3-1, na de goal van Di María vond ook Gonçalo Ramos twee keer het net. Kort voor rust deed Khalid Al-Ghannam wat terug, maar in de tweede helft zette Andreas Schjelderup de 4-1 eindstand op het bord. Schmidt had op dat moment zijn hele elftal al gewisseld, in de rust kwam onder meer Fredrik Aursnes in het veld bij de kampioen van Portugal.