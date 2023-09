Van Gaal: 'Het WK was een vooropgezet plan, Messi moest wereldkampioen worden'

Louis van Gaal denkt dat Argentinië bewust is bevoordeeld tijdens het WK. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, wiens ploeg in de kwartfinale verloor van de uiteindelijke wereldkampioen, zegt dat in een interview met de NOS.

"Ik wil er eigenlijk niet zoveel over kwijt. Het werd 2-2, er is een verlenging en er waren penalty's. Als je ziet hoe Argentinië aan de doelpunten komt en hoe wij aan de doelpunten komen, en hoe sommige spelers van Argentinië over de schreef gingen en niet bestraft werden, dan denk ik dat het allemaal vooropgezet spel is", aldus Van Gaal, die uiteraard de vraag krijgt hoe hij dat bedoelt. "Ik bedoel daar alles mee wat ik zeg." Of hij bedoelt dat Messi wereldkampioen moest worden? "Dat denk ik, ja. Ik heb nu genoeg gezegd volgens mij. Waarom gaan jullie altijd door als ik aangeef dat het voor mij genoeg is?"

Het is een opmerkelijke uitspraak, zeker omdat in de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië liefst tien minuten aan blessuretijd werd opgeteld terwijl Oranje op zoek was naar de gelijkmaker. Ook werd een late vrije trap toegekend waaruit de 2-2 viel. Verder kreeg finaletegenstander Frankrijk twee penalty's in de finale, waaronder een penalty in de 118ste minuut waarmee een strafschoppenreeks werd afgedwongen.