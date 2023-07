Heldenonthaal voor wereldkampioen: Di Mariá is terug op het oude nest

Angel Di María is terug op het oude nest. De Argentijn vertrok na het voorbije seizoen transfervrij bij Juventus en werd vervolgens weliswaar gelinkt aan een hereniging met Lionel Messi bij Inter Miami FC, maar hij blijft nog minstens één jaar actief in Europa. Di María keert bij Benfica terug bij de club waar het voor hem op dit continent allemaal begon. De linkspoot werd donderdagavond op bijzondere wijze ontvangen door de aanhang van de landskampioen van Portugal.

Di Mariá heeft een CV waar je u tegen zegt. De Argentijn droeg de afgelopen jaren het shirt van achtereenvolgens Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain en Juventus. Met Real Madrid won hij in 2014 nog de Champions League door in uitgerekend Lissabon in de verlenging af te rekenen met Atlético Madrid. Di Mariá vertrok vervolgens naar Manchester United, maar zijn periode in Engeland werd geen succes. Als speler van PSG toonde hij bij vlagen weer zijn kunsten, maar het niveau van zijn tijd in Spanje haalde hij bij lange na niet. Tijdens het afgelopen WK in Qatar schitterde Di María echter als vanouds. In de finale tegen Frankrijk vormde hij een nachtmerrie voor zijn directe tegenstander Jules Koundé. Di Mariá versierde de strafschop waaruit Lionel Messi al vroeg de score opende en maakte zelf de 2-0. Argentinië won uiteindelijk na strafschoppen.

Artikel gaat verder onder video

In dienst van Juventus slaagde hij er niet in dat niveau aan te tikken. Di María droeg uiteindelijk veertig keer het shirt van de Oude Dame, goed voor acht doelpunten en zeven assists. Nu is hij dus terug bij Benfica. De Portugezen hebben de Argentijn voor één seizoen vastgelegd, met een optie op nóg een jaar. Of Di María daadwerkelijk langer dan één seizoen te bewonderen is in Lissabon, zal tegen die tijd moeten blijken. Hij blies in februari van dit jaar immers ook alweer 35 kaarsjes uit. Of het beste er vanaf is, valt eveneens te bezien. Het moge in ieder geval duidelijk zijn dat de Benfica-supporters dolblij zijn met de rentree van de vleugelspeler. Honderden fans waren donderdagavond naar het stadion gekomen om hem een mooi tweede welkom te bezorgen. Di María gaat bij Benfica spelen onder voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. Bovendien wordt hij ploeggenoot van Orkun Kökçü. De Turks international verruilde Feyenoord eerder deze zomer al voor Benfica.