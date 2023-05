Di María verliest zelfbeheersing en haalt op Instagram keihard uit naar boze Juventus-supporter

Ángel Di María heeft op Instagram uitgehaald naar een Juventus-supporter die een negatieve comment onder zijn post plaatste. De fan noemde de Argentijn en zijn landgenoot Leandro Paredes 'twee huursoldaten die niets om Juventus geven', maar dat sloeg in het verkeerde keelgat bij de wereldkampioen én zijn vrouw.

Dat schrijft Football Italia woensdagmiddag. In een inmiddels verwijderde reactie op de supporter trok Di María flink van leer. "Degene die dit shirt niet verdient ben jij", schreef de 35-jarige buitenspeler. "De staf en de spelersgroep blijven tot het einde strijden. Wat jij doet is laten zien dat je alleen in de goede tijden achter Juventus staat. Ik groet je. Ik blijf goed tot het einde, in tegenstelling tot jou."

Ook Jorgelina Cardoso, de vrouw van Di María, mengde zich in de discussie en haalde terloops nog even uit naar Juventus-trainer Massimiliano Allegri. "Hij (Di María, red.) is niet degene die het team voorbereidt, hij is niet de trainer, niet degene die liever achteruit hangt. Dus hou je mond, ben je dom of word je hiervoor betaald?", schreef Cardoso. Ook haar reactie werd korte tijd later verwijderd.

De fans van Juventus hebben momenteel genoeg om over te klagen. Maandag werd bekend dat de club alsnog tien punten in mindering krijgt als sanctie voor het financiële wanbeleid van de afgelopen jaren. Bovendien ging later op de dag het uitduel bij laagvlieger Empoli met liefst 4-1 verloren. Daardoor dreigt Juventus zelfs helemaal naast Europees voetbal te gaan grijpen. Als AC Milan komende zondag niet verslagen wordt in Turijn, dan is de Champions League in ieder geval niet meer bereikbaar voor het elftal van Allegri.