'Ángel Di María maakt de cirkel rond en gaat voetballen met drie ex-Eredivisionisten'

Ángel Di María staat op het punt om zijn loopbaan te vervolgen in Portugal. De 35-jarige Argentijn wordt naar alle waarschijnlijkheid bij Benfica ploeggenoot van Orkun Kökçü. Di María begon zijn voetbalavontuur in Europa jaren geleden al in het shirt van de Portugese grootmacht.

De Italiaanse transferspecialist Fabrizio Romano weet dat een rentree van Di María in het Estádio da Luz nabij is. Als de laatste formaliteiten zijn afgerond tekent de routinier een contract voor een seizoen bij O Glorioso. De onderhandelingen zouden in de laatste fase zijn en de komende dagen wordt er dan ook witte rook verwacht vanuit Lissabon.

Artikel gaat verder onder video

Di María keert zodoende na dertien jaar terug naar Benfica, dat hem in 2007 naar Europa haalde. De Portugezen namen hem destijds over van het Argentijnse Rosario Central. Na twee seizoenen Benfica vertrok Di María naar Real Madrid, waar hij vier jaar bleef plakken. Daarna verdedigde de aanvaller ook de clubkleuren van Manchester United, Paris Saint-Germain en Juventus.

Die laatste club laat hij nu transfervrij achter zich om zich aan te sluiten bij de manschappen van trainer Roger Schmidt. In Lissabon zijn ook ex-Feyenoorders Kökçü en Fredrik Aursnes en ex-Ajacied David Neres te vinden. Benfica werd afgelopen seizoen kampioen van Portugal. Dat lukte Di María ook een keer tijdens zijn eerste periode in het shirt van de club.