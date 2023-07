Fabrizio Romano bevestigt: Benfica ziet kind van de club na dertien jaar terugkeren

Ángel Di Mariá gaat de overstap maken naar Benfica, weet Fabrizio Romano te melden op zijn Twitter. De doorgaans goed geïnformeerde Italiaan schrijft de woorden ‘here we go’, wat inhoudt dat de transfer rond is. Hoewel de Portugese club de deal zelf nog moet bevestigen, weet Romano al dat de Argentijn voor één seizoen gaat tekenen.

De documenten liggen klaar en zullen later vandaag getekend gaan worden door Di Mariá. Vlak daarna zal de presentatie volgen. In 2007 nam Benfica de aanvaller annex middenvelder over van Rosario Central, waarna hij uitgroeide tot een belangrijke spelers. De Portugese topclub stond aan de basis van een prachtige loopbaan van Di Mariá.

Artikel gaat verder onder video

Na vier jaar Real Madrid, één jaar Manchester United, zeven seizoenen Paris Saint-Germain en één jaar Juventus keert Di Mariá dus terug bij Benfica. Zodoende wordt de 35-jarige voetballer speler van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt. Daarnaast zijn er nog een aantal andere ex-Eredivisie-spelers actief voor de club die afgelopen jaar kampioen werd van Portugal.

Zo speelden Fredrik Aursnes en David Neres in het voorbije seizoen al voor Benfica. Voormalig Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü voegde zich enkele weken geleden aan dit tweetal. De Turk kwam voor een bedrag tussen de 25 en dertig miljoen euro over van de Eredivisie-kampioen.