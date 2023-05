'Ten Hag wil met Manchester United profiteren van noodgedwongen uitverkoop Juventus'

Erik ten Hag hoopt te profiteren van de situatie bij Juventus. De Oude Dame kreeg opnieuw puntenaftrek waardoor het Europees voetbal vrijwel zeker misloopt en ditmaal blijft de straf zeer vermoedelijk wel staan. Daardoor zijn er behoorlijk wat renovaties en bezuinigingen nodig en dus hopen The Red Devils middenvelder Adrien Rabiot gratis op te pikken.

La Gazetta Dello Sport weet dat Juventus het liefst verder gaat met de Fransman, maar omdat hij een aflopend contract heeft en de salarismogelijkheden behoorlijk afnemen voor de Italiaanse club, wordt dat mogelijk een lastig verhaal. Transferspecialist Fabrizio Romano schrijft dat Ten Hag een fan is van Rabiot en opnieuw toenadering heeft gezocht bij zijn management, al is er van een officieel voorstel nog geen sprake.

Artikel gaat verder onder video

De roze sportkrant weet dat Juventus flink moet gaan snijden, omdat er een tekort van vijftig miljoen euro gaat ontstaan door de lage klassering. De verhuurde Arthur Melo, Dejan Kulusevski, Weston McKennie en Denis Zakaria mogen allemaal voor een relatief lage transfersom verkassen in de zomer. Paul Pogba mag gezien zijn astronomische salaris van tien miljoen euro ook vertrekken, maar de kans dat er iemand zich voor hem meldt na zijn teleurstellende seizoen, is nihil.

Het aflopende contract van grootverdiener Ángel Di María wordt daarnaast niet verlengd. Juan Cuadrado heeft net als Rabiot een aflopende verbintenis, maar de Colombiaan is bereid om fors in te leveren om in Turijn te mogen blijven. Als Federico Chiesa en Dusan Vlahovic een enorm bedrag kunnen opleveren, mogen ook zij mogelijk vertrekken. Hetzelfde geldt voor Wojciech Szczesny, Daniele Rugani en Moise Kean, al staan zij net als Chiesa en Vlahovic, niet op de transferlijst zoals bij de verhuurde spelers wél het geval is.

Of Rabiot te behouden is voor Juventus, bij wie Massimiliano Allegri wel mag aanblijven ondanks zijn hoge loon, zal moeten blijken. In de vorige zomer liet Juventus hem in principe wel gaan naar Old Trafford, maar viel de deal vanwege de gigantische salariseisen van Rabiot uiteindelijk in het water. Ten Hag ziet hem in wel een fijne aanwinst, omdat hij in de Frenkie de Jong-rol kan kruipen bij Manchester United.