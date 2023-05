Tien minpunten voor Juventus: grootmacht keldert op de Serie A-ranglijst

Juventus heeft officieel tien punten in mindering gekregen. Daardoor daalt de club van de tweede naar de zevende plaats in de Serie A. De club is schuldig bevonden aan het kunstmatig opblazen van transfersommen.

Eerder dit seizoen kreeg Juventus al vijftien punten in mindering, maar het hoger beroep moest worden afgewacht en dus kreeg De Oude Dame de punten voorlopig terug. In hoger beroep is besloten dat er tien van af gaan, waardoor Juventus van 69 naar 59 punten gaat. In theorie kan Juventus opnieuw in beroep gaan tegen dit besluit.

Als de puntenaftrek blijft staan, is Juventus ver verwijderd van Champions League-voetbal. De ploeg heeft nog drie wedstrijden te gaan en heeft een achterstand van vijf punten op nummer vier AC Milan, dat nog twee wedstrijden speelt.

Aanklager Giuseppe Chiné van de voetbalbond FIGC bepleitte een puntenaftrek van elf punten, nadat hij in januari om negen punten had gevraagd. Uiteindelijk werden het er vijftien, maar in hoger beroep concludeerde het hof dat een aftrek van tien punten gerechtvaardigd was. Juventus zou transfersommen hoger hebben voorgesteld dan ze waren, waardoor de indruk werd gewekt dat er meer geld omging in de club dan daadwerkelijk het geval was.