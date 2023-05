Juventus verliest met 4-1 (!) van de nummer 14: zwarte dag in clubgeschiedenis

Juventus is ver verwijderd van de Champions League-tickets in de Serie A. Kort nadat maandagavond een puntenaftrek van tien punten werd aangekondigd, verloor de ploeg van Massimiliano Allegri met 4-1 van Empoli. De achterstand op nummer vier AC Milan is, met nog twee duels te gaan, vijf punten. Juventus staat zevende en speelt volgend weekend wel thuis tegen Milan.

Vlak voor de wedstrijd kreeg Juventus het slechte nieuws dat er tien punten van het totaal werden afgehaald vanwege gesjoemel met de financiën. Daardoor daalde de Oude Dame van de tweede naar de zevende plaats en moest er gewonnen worden van Empoli om uitzicht te houden op Champions League-voetbal. De bezoekers startten sterk en scoorden via Federico Gatti, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een overtreding van Bremer op Guglielmo Vicario.

Artikel gaat verder onder video

Tegen de verhouding in kwam Empoli in de achttiende minuut op voorsprong. Francesco Caputo benutte een strafschop, die was verkregen na een overtreding van Arek Milik op Nicolò Cambiaghi. Kort daarna bouwde Empoli de marge zelfs uit: Juventus kreeg de bal niet weggewerkt na een corner, waardoor Sebastiano Luperto van dichtbij in het dak van het doel kon schieten.

Empoli kende een droomstart van de tweede helft, want Akpa Akpro stelde Caputo in staat om er 3-0 van te maken. Bij Juventus kwamen Moise Kean en Ángel Di María binnen de lijnen in de jacht op een miraculeuze comeback, maar de bezoekers kregen daar nauwelijks kansen toe. De binding tussen het middenveld en de voorhoede was afwezig, waardoor het opbouwen van aanvallen voortdurend mislukte.



Toch wist Federico Chiesa vijf minuten voor tijd nog te scoren met een diagonale poeier. De droom van een wederopstanding werd echter niet meer dan dat. Sterker nog: in de blessuretijd maakte Roberto Piccoli er zelfs 4-1 van. Dat is de grootste nederlaag voor Juventus sinds 13 januari (5-1 bij Napoli). Empoli, de nummer veertien van de Serie A, boekte de eerste zege sinds 1999 op Juventus.