‘Italiaanse topclub meldt zich met 25 miljoen euro bij Benfica voor Neres’

staat in de belangstelling van Napoli, zo melden Corriere dello Sport en A Bola. Victor Osimhen is dicht bij een vertrek uit Napels, waardoor de nummer tien van het afgelopen Serie A-seizoen bij de Braziliaan is uitgekomen als aanvallende versterking.

Volgens de kranten zou Napoli zich met een bedrag van 25 miljoen euro bij Benfica willen melden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat dit voldoende is om de buitenspeler naar de Serie A te halen. Overigens is het bod nog niet officieel uitgebracht bij de topclub uit Lissabon, zo schrijft de Portugese krant.

Mocht het Napoli lukken om Neres in te lijven, zal de club het Besiktas van Giovanni van Bronckhorst af weten te troeven. Volgens A Bola hebben ook de Turken, die eerder Rafa Silva wegplukten bij Benfica, nog geen officieel bod gedaan voor de Braziliaan ingediend.

Neres speelde tussen januari 2017 en januari 2022 in de Eredivisie bij Ajax, dat hem na vijf jaar verkocht aan Shakhtar Donetsk. Daar speelde de vleugelspeler door de Russische inval in Oekraïne geen duel, om na een half jaar de overstap naar Benfica te maken. Afgelopen seizoen kwam de Braziliaan in alle competities tot 35 wedstrijden, waarin hij vijf treffers voor zijn rekening nam en tien keer een medespeler in staat stelde te scoren. Neres heeft nog een contract tot medio 2027 in Lissabon.

