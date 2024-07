'Van Bronckhorst wil voormalig Ajax-smaakmaker naar Besiktas halen'

Giovanni van Bronckhorst krijgt bij Besiktas mogelijk de beschikking over voormalig Ajax-speler . De 27-jarige Braziliaan ligt nog tot medio 2027 vast bij het Portugese Benfica, waardoor de Turkse topclub vermoedelijk flink in de buidel zou moeten tasten om Neres aan te trekken.

In de winterstop van het seizoen 2016/17 haalde Ajax Neres voor 17,4 miljoen euro naar Nederland. De Braziliaanse rechtsbuiten groeide in de Johan Cruijff ArenA al snel uit tot een belangrijke kracht. In het seizoen 2018/19 was Neres van groot belang in het elftal van Erik ten Hag dat tot de halve finale van de Champions League reikte. De Braziliaan kwam zowel in de achtste finale tegen Real Madrid als in de kwartfinale tegen Juventus eenmaal tot scoren.

Artikel gaat verder onder video

In januari 2022 verkocht Ajax de Braziliaan voor 12 miljoen euro aan Shakhtar Donetsk. Door de Russische inval in Oekraïne zou het echter nooit tot een debuut komen, waarop Benfica een halfjaar later toesloeg. Sindsdien kwam Neres in alle competities tot 83 wedstrijden voor de Portugese topclub, waarmee hij in zijn eerste seizoen direct beslag legde op de landstitel. Daarin scoorde de achtvoudig Braziliaans international zeventien keer en leverde hij 26 keer de assist bij een treffer van een ploeggenoot.

Het Turkse Fanatik meldt dat Neres nu op de radar van Besiktas is verschenen. De club van Giovanni van Bronckhorst wil na een rommelig seizoen, waarin het als zesde eindigde met een gigantische achterstand op rivalen Galatasaray en Fenerbahçe, weer aanhaken bij de bovenste plaatsen. Daartoe werden deze zomer onder meer Gabriel Paulista (Atlético Madrid), Rafa Silva (Benfica) en Ciro Immobile (SS Lazio) al aangetrokken, maar Neres zou de volgende aanwinst moeten worden. Hüseyin Yücel, de vice-president van Besiktas, zou momenteel 'grote inspanningen leveren' om de Braziliaan los te weken uit Lissabon. Volgens Fanatik bedraagt zijn marktwaarde momenteel 25 miljoen euro, al is niet duidelijk of een dergelijk bedrag op tafel moet komen om Neres naar Istanbul te kunnen halen.

