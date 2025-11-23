Dick Advocaat is zo'n jaar geleden benaderd om hoofdtrainer van het Turkse Besiktas te worden. Dat heeft Cor Pot zondagochtend bekendgemaakt in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN.

Bijna de hele technische staf van Curaçao was zondagochtend aanwezig in het programma van ESPN, waarin de historische prestatie van het land werd besproken. Curaçao plaatste zich dinsdagnacht ten koste van Jamaica voor het WK van 2026 in Mexico, Canada en de Verenigde Staten.

Hans Kraay junior zei tijdens het gesprek over de unieke prestatie tegen Advocaat dat hij niet meer wil dat de 78-jarige bondscoach zegt dat hij gaat stoppen. Advocaat deed dat meermaals in zijn carrière, maar kwam die belofte telkens niet na. "Dat gaat hij ook niet meer doen", reageerde zijn vaste assistent Pot op de woorden van Kraay.

"Je weet het nooit bij hem, want straks komt Besiktas weer. Die zijn al een keer geweest. Maar toen kwam op het laatste moment Solskjaer. Je weet het nooit, misschien komen ze terug."

Daarmee onthulde Pot iets wat bij de buitenwereld niet bekend was. Solskjaer werd in januari 2025 aangesteld als trainer van Besiktas, maar werd daar na een paar maanden alweer ontslagen als hoofdtrainer.