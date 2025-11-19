Live voetbal

Curaçao maakt sprookje compleet en gaat naar WK, Suriname veroordeeld tot play-offs

Curaçao viert feest na WK-kwalificatie
Foto: © ESPN
5 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
19 november 2025, 08:14

Curaçao heeft afgelopen nacht geschiedenis geschreven door zich voor het eerst te plaatsen voor het WK. Het Caribische land speelde op wonderlijke wijze met 0-0 gelijk tegen Jamaica en kwam meermaals goed weg omdat de thuisploeg driemaal het aluminium raakte. Suriname heeft zich nog niet weten te kwalificeren. De ploeg van Stanley Menzo ging met 3-1 onderuit tegen Guatemala en is veroordeeld tot de play-offs.

Curaçao had in Kingston genoeg aan een gelijkspel om het WK te bereiken en het devies was dan ook duidelijk voor de ploeg: de boel compact houden. Toch kregen de bezoekers in de eerste helft via Leandro Bacuna en Juninho Bacuna enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Doelpunten vielen er echter niet voor rust.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft was Jamaica sterker en ontsnapte Curaçao al vroeg aan een achterstand. Zo mikte voormalig NAC Breda-speler Greg Leigh de bal op de paal. Even later was het Jürgen Locadia met de kans om The Blue Wave op voorsprong te schieten, maar hij stuitte uit op de Jamaicaanse doelman Andre Blake. De thuisploeg bleef aandringen en kreeg het via Shamar Nicholson nog een levensgrote kans, zijn poging strandde alleen op de lat. Een minuut later leek Jeremy Antonisse de ban te breken voor Curaçao de ex-PSV'er deed dit echter uit buitenspelpositie waardoor de treffer geen doorgang kon vinden.

Curaçao had het ontzettend zwaar in de slotfase en zag dat Jamaica via Bailey Cadamarteri andermaal de paal raakte. Niet veel later kreeg de ploeg, die door de absentie van Dick Advocaat onder leiding stond van assistenten Cor Pot en Dean Gorré een opsteker nadat Jamaica met tien man kwam te staan door een tweede gele kaart voor Jonathan Russell. In extremis kwam Curaçao nog wel met de schrik vrij. In de 97ste minuut leek Jamaica namelijk nog een penalty te krijgen, maar de scheidsrechter trok zijn beslissing terug nadat hij door de VAR nog naar de zijkant werd geroepen om de beelden nog eens te bekijken. Daarmee hield Curaçao stand en plaatste het zick voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Suriname redt het niet en moet naar play-offs

Het Suriname van Menzo heeft zich nog niet weten te kwalificeren voor het WK. In Guatemala ging de ploeg met 3-1 onderuit tegen de thuisploeg, waardoor het tweede werd in de poule achter Panama. Die ploeg wist namelijk met 3-0 te winnen van El Salvador. Een slechte fase na rust zorgde ervoor dat Suriname met 3-0 achter kwam te staan. In de slotfase kwamen de mannen van Menzo nog wel tot 3-1 via een eigen treffer van Nicolas Samayoa van Guatemala. Deze treffer was van levensbelang, aangezien daarmee een ticket werd bemachtigd voor de intercontinentale play-offs.

Daarin gaat Suriname samen met Jamaica, Bolivia, DR Congo, Irak en Nieuw-Caledonië strijden om twee WK-tickets. Door de plaatsing op de FIFA-wereldranglijst stroomt Suriname in de halve finale in en zal het dus twee wedstrijden moeten overleven om zich alsnog te plaatsen voor het WK. De wedstrijden worden gespeeld in Mexico en de loting zal donderdag verricht worden. Dan weet Suriname de route naar het mondiale eindtoernooi.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Suriname treft Bolivia in halve finale van play-offs voor WK-ticket

Suriname treft Bolivia in halve finale van play-offs voor WK-ticket

  • Gisteren, 13:14
  • Gisteren, 13:14
Johan Derksen

Derksen valt volledig stil nadat Genee uitzendingen op Curaçao aanhaalt

  • wo 19 november, 22:19
  • 19 nov. 22:19
Vink adviseert Obispo te vertrekken bij PSV

Vink adviseert Obispo te vertrekken bij PSV

  • wo 19 november, 21:57
  • 19 nov. 21:57
1 5 reacties
Reageren
5 reacties
Mike
Erkende gebruiker! Meer info
656 Reacties
1.151 Dagen lid
4.982 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Knap van die gasten en alleen maar mooi. Juist geweldig dat dit soort landen mee mogen doen. Het is de opzet van het toernooi waarom dit niet handig is. Beginnen met een poule systeem in een grote groep kandidaten leidt tot een aantal hele eenzijdige wedstrijden. Beter een aantal knock out wedstrijden, poultjes en dan knockout fase.

BartVanderVeen24
702 Reacties
1.151 Dagen lid
3.673 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor ze

De kikker
239 Reacties
952 Dagen lid
334 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor Dick en jammer dat Suriname het net niet heeft gered

21
279 Reacties
14 Dagen lid
487 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geweldige prestatie van Curaçao en natuurlijk van Dick Advocaat. Van alle ervaren trainers in Nederland steekt hij er nog steeds met kop en schouders bovenuit. Bizar hoeveel energie en inzicht die man na al die jaren nog in het spelletje legt. Het lukt hem gewoon weer om te presteren. Grootse mijlpaal, Curaçao verdient dit.

SWVoetbal
55 Reacties
160 Dagen lid
104 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een sensatie ! Curaçao naar het WK 2026, het kleinste land ooit dat zich voor een WK kwalificeert. Dat heeft Dick (helaas zelf afwezig) toch maar mooi geflikt. Afgelopen nacht (4:00 uur Nederlandse tijd) is het eiland compleet ontploft, na een zeer spannende wedstrijd. Dushi Kòrsou !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
656 Reacties
1.151 Dagen lid
4.982 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Knap van die gasten en alleen maar mooi. Juist geweldig dat dit soort landen mee mogen doen. Het is de opzet van het toernooi waarom dit niet handig is. Beginnen met een poule systeem in een grote groep kandidaten leidt tot een aantal hele eenzijdige wedstrijden. Beter een aantal knock out wedstrijden, poultjes en dan knockout fase.

BartVanderVeen24
702 Reacties
1.151 Dagen lid
3.673 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor ze

De kikker
239 Reacties
952 Dagen lid
334 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor Dick en jammer dat Suriname het net niet heeft gered

21
279 Reacties
14 Dagen lid
487 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Geweldige prestatie van Curaçao en natuurlijk van Dick Advocaat. Van alle ervaren trainers in Nederland steekt hij er nog steeds met kop en schouders bovenuit. Bizar hoeveel energie en inzicht die man na al die jaren nog in het spelletje legt. Het lukt hem gewoon weer om te presteren. Grootse mijlpaal, Curaçao verdient dit.

SWVoetbal
55 Reacties
160 Dagen lid
104 Likes
SWVoetbal
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een sensatie ! Curaçao naar het WK 2026, het kleinste land ooit dat zich voor een WK kwalificeert. Dat heeft Dick (helaas zelf afwezig) toch maar mooi geflikt. Afgelopen nacht (4:00 uur Nederlandse tijd) is het eiland compleet ontploft, na een zeer spannende wedstrijd. Dushi Kòrsou !

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Jamaica - Curaçao

0 - 0
Gespeeld op 19 nov. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Concacaf
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel