Curaçao maakt sprookje compleet en gaat naar WK, Suriname veroordeeld tot play-offs

Curaçao heeft afgelopen nacht geschiedenis geschreven door zich voor het eerst te plaatsen voor het WK. Het Caribische land speelde op wonderlijke wijze met 0-0 gelijk tegen Jamaica en kwam meermaals goed weg omdat de thuisploeg driemaal het aluminium raakte. Suriname heeft zich nog niet weten te kwalificeren. De ploeg van Stanley Menzo ging met 3-1 onderuit tegen Guatemala en is veroordeeld tot de play-offs.

Curaçao had in Kingston genoeg aan een gelijkspel om het WK te bereiken en het devies was dan ook duidelijk voor de ploeg: de boel compact houden. Toch kregen de bezoekers in de eerste helft via Leandro Bacuna en Juninho Bacuna enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. Doelpunten vielen er echter niet voor rust.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft was Jamaica sterker en ontsnapte Curaçao al vroeg aan een achterstand. Zo mikte voormalig NAC Breda-speler Greg Leigh de bal op de paal. Even later was het Jürgen Locadia met de kans om The Blue Wave op voorsprong te schieten, maar hij stuitte uit op de Jamaicaanse doelman Andre Blake. De thuisploeg bleef aandringen en kreeg het via Shamar Nicholson nog een levensgrote kans, zijn poging strandde alleen op de lat. Een minuut later leek Jeremy Antonisse de ban te breken voor Curaçao de ex-PSV'er deed dit echter uit buitenspelpositie waardoor de treffer geen doorgang kon vinden.

Curaçao had het ontzettend zwaar in de slotfase en zag dat Jamaica via Bailey Cadamarteri andermaal de paal raakte. Niet veel later kreeg de ploeg, die door de absentie van Dick Advocaat onder leiding stond van assistenten Cor Pot en Dean Gorré een opsteker nadat Jamaica met tien man kwam te staan door een tweede gele kaart voor Jonathan Russell. In extremis kwam Curaçao nog wel met de schrik vrij. In de 97ste minuut leek Jamaica namelijk nog een penalty te krijgen, maar de scheidsrechter trok zijn beslissing terug nadat hij door de VAR nog naar de zijkant werd geroepen om de beelden nog eens te bekijken. Daarmee hield Curaçao stand en plaatste het zick voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Suriname redt het niet en moet naar play-offs

Het Suriname van Menzo heeft zich nog niet weten te kwalificeren voor het WK. In Guatemala ging de ploeg met 3-1 onderuit tegen de thuisploeg, waardoor het tweede werd in de poule achter Panama. Die ploeg wist namelijk met 3-0 te winnen van El Salvador. Een slechte fase na rust zorgde ervoor dat Suriname met 3-0 achter kwam te staan. In de slotfase kwamen de mannen van Menzo nog wel tot 3-1 via een eigen treffer van Nicolas Samayoa van Guatemala. Deze treffer was van levensbelang, aangezien daarmee een ticket werd bemachtigd voor de intercontinentale play-offs.

Daarin gaat Suriname samen met Jamaica, Bolivia, DR Congo, Irak en Nieuw-Caledonië strijden om twee WK-tickets. Door de plaatsing op de FIFA-wereldranglijst stroomt Suriname in de halve finale in en zal het dus twee wedstrijden moeten overleven om zich alsnog te plaatsen voor het WK. De wedstrijden worden gespeeld in Mexico en de loting zal donderdag verricht worden. Dan weet Suriname de route naar het mondiale eindtoernooi.