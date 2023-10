Makkelie en Dieperink onder vuur: Neres komt weg met trap in het gezicht maar krijgt geen penalty

mag Danny Makkelie en Rob Dieperink dankbaar zijn. De Braziliaanse oud-Ajacied leek in het Champions League-duel van zijn club Benfica bij Inter een stevige overtreding te maken op tegenstander Lautaro Martínez, maar de Nederlandse arbitrage liet hem daarmee wegkomen.

Neres plantte kort nadat Marcus Thuram de score had geopend na een duel zijn schoen vol in het gezicht van zijn Argentijnse opponent, die door de clubarts behandeld moest worden aan een bloedende hoofdwond. Makkelie zag er echter geen overtreding in en de als VAR opererende Dieperink riep zijn landgenoot niet naar de kant om de beelden nog eens te bekijken.

Domani compro la maglietta di Neres pic.twitter.com/Uc5sYU5R2a — Supersonico (@supersonico1986) October 3, 2023

In het Portugese voetbalblad A Bola wordt het optreden van Makkelie en Dieperink beoordeeld door voormalig internationaal scheidsrechter Duarte Gomes. Hij vindt dat de Nederlanders het bij het rechte eind hadden met hun beslissing om Neres niet op de bon te slingeren voor het incident met Martínez. "Er zijn veel twijfels over de vraag of het opzet was van Neres", aldus Duarte. "De Nederlandse scheidsrechter besloot van niet, een lezing die het voordeel van de twijfel verdient."

Schmidt

Benfica-trainer Roger Schmidt wond zich na afloop van het duel vooral op over een ander moment waarop Makkelie en Dieperink een hoofdrol speelden. Diezelfde Neres had bij een 0-0 stand namelijk een strafschop verdiend na een overtreding van Nicolò Barella, zo meent de oud-trainer van PSV althans. "Het was een honderd procent penalty, niet eens een twijfelgeval", sprak de Duitser na de wedstrijd tegenover de camera's van DAZN. "En hij gaat niet eens naar de kant om de situatie terug te kijken", beklaagt Schmidt zich over de Nederlandse arbitrage.