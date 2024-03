Ontevreden Kökcü haalt genadeloos uit naar Schmidt: ‘Nog nooit dat gevoel gegeven!’

De transfer van Orkun Kökcü naar Benfica heeft tot dusverre niet lekker uitgepakt, zo geeft de middenvelder hoogstpersoonlijk aan in een interview tegenover De Telegraaf. De voormalig aanvoerder van Feyenoord erkent dat hij nog niet lekker uit de verf komt in Portugal en deelt een sneer uit aan trainer Roger Schmidt.

“Nee, dit is niet wat ik verwachtte”, verzucht Kökcü, die afgelopen zomer koos voor een stap naar Benfica in het teken van zijn ontwikkeling. “Een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen. Dat is slechts ten dele gebeurd”, is de Turk eerlijk.

Bij Benfica werd Kökcü de nieuwe recordaankoop van de club, maar de Portugese grootmacht presenteerde de middenvelder nooit op die manier. “Ik moest direct na het tekenen van mijn contract door naar de Turkse nationale ploeg. Daarna hoorde ik weinig totdat ik me bij de club moest melden. Een presentatie in het stadion? Nee, nee, alles verliep vrij haastig”, blikt hij terug.

“Ik heb natuurlijk wel gezien hoe andere spelers in Portugal en bij andere grote clubs in de schijnwerpers zijn gezet. Dat zorgt voor een bepaalde status. Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt”, zegt Kökcü, die vervolgens een sneer uitdeelt aan zijn trainer Schmidt. Ook niet door de trainer! Ik ben ook niet het type dat met zijn vuist op tafel slaat of eisen stelt, maar misschien ben ik juist vanwege de rol die ik van hem kreeg wel te bescheiden geweest…”