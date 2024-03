Roger Schmidt leest De Telegraaf en komt met keiharde mededeling voor Orkun Kökcü

Het interview van Orkun Kökcü in De Telegraaf heeft grote gevolgen voor de middenvelder van Benfica. De Turks international is door zijn trainer Roger Schmidt, die door de oud-Feyenoorder werd bekritiseerd, buiten de selectie gelaten voor het duel tegen Casa Pia.

Kökcü liet zich in gesprek met De Telegraaf kritisch uit over de manier waarop hij gebruikt wordt bij de Portugese topclub. De middenvelder vindt dat hij te veel taken krijgt van zijn Duitse oefenmeester, waardoor hij het gevoel krijgt dat hij niet in zijn kracht komt te spelen. Daarnaast is het jeugdproduct van Feyenoord van mening dat Schmidt hem te veel gebruikt als verdedigende middenvelder, terwijl Kökcü juist in aanvallend opzicht denkt een grotere rol van betekenis te kunnen spelen.

Schmidt, oud-trainer van PSV, heeft de uitspraken van Kökcü in de ochtendkrant meegekregen en besloten om de veelzijdige voetballer buiten de selectie te laten voor het duel tegen Casa Pia van zondagavond. Volgens het Portugese Record zal het hier niet bij blijven, maar volgt er ook nog een boete voor Kökcü.

Bij Benfica lijkt men overduidelijk niet blij met de uitspraken die de oud-speler van Feyenoord heeft gedaan in gesprek met journalist Marcel van der Kraan, terwijl Kökcü niet tevreden is over hoe Benfica tot dusver met hem om is gegaan. Schmidt heeft in ieder geval aangegeven in gesprek te gaan met de geboren Haarlemmer.