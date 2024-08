Driessen verbaasd na zien beelden Memphis: 'Klop gewoon bij PSV aan'

Volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij is het gek dat naar ons weten nog niet bij een club meetraint. De Oranje-international liep deze zomer uit zijn contract bij Atlético Madrid en heeft nog geen nieuwe club gevonden. Volgens Driessen moet Memphis bij PSV aankloppen.

Memphis doorliep de jeugdopleiding van PSV en speelde uiteindelijk 124 duels voor de Eindhovenaren. Daarna speelde hij voor Manchester United, Olympique Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid. Op zijn periode in Frankrijk na was hij nergens echt een groot succes. Wel nadert hij Robin van Persie op de all-time topscorerslijst van Oranje: met 46 doelpunten achter zijn naam staat Memphis slechts vier goals achter RVP.

Artikel gaat verder onder video

Momenteel traint Memphis voor zichzelf, zo bleek enkele dagen geleden. Op Instagram deelde de aanvaller beelden van hemzelf, waarop hij met een brede haardos en al trainend in Monaco te zien is. Driessen stelt bij Kick-Off dat dat geen luxepositie is voor de Oranje-international. "Dat is een probleem voor die jongen. Veel spelers vragen of ze kunnen meetrainen bij een club, maar daar heb ik niks over gehoord. Toch wel handig om dat te blijven doen."

LEES OOK: Van der Gijp ziet ‘prachtige club’ voor Memphis Depay: ‘Dat moet hij meteen doen!’

Volgens de journalist van De Telegraaf is zijn fysieke gesteldheid nu mogelijk iets waar clubs op afhaken. "Anders loop je een hele grote achterstand op. Het is ondertussen zes weken geleden dat Oranje werd uitgeschakeld. En hij is geblesseerd afgehaakt in die laatste wedstrijd (halve finale tegen Engeland, red.)."

Eerder deze transferperiode werd Memphis al gelinkt met Feyenoord, Ajax en PSV. Voor een transfer is het mogelijk nog te vroeg, maar volgens Driessen zou tijdelijk meetrainen bij die laatste club erg goed voor Memphis zijn. "Dat zou beter zijn dan in Monaco over de boulevard heen te rennen." Verweij sluit zich daarbij aan. "Vaak zie je wel dat spelers bij hun oude club bij de jeugdelftallen kunnen meetrainen. Ik denk dat hij daar meer aan heeft."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.