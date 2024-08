Van der Gijp ziet ‘prachtige club’ voor Memphis Depay: ‘Dat moet hij meteen doen!’

René van der Gijp heeft welgemeend advies gegeven in de uitzending van Vandaag Inside van dinsdagavond. De aanvaller wordt volgens Voetbal International gelinkt aan AS Roma, een topclub uit de Premier League en FC Porto. Laatstgenoemde is volgens Gijp een ‘prachtige club’ voor Depay.

De Nederlander is na zijn transfervrije vertrek bij Atlético Madrid nog altijd zoekende naar een nieuwe club. Dinsdag kwam naar buiten dat er aan interesse geen gebrek is. FC Porto zou de oud-PSV’er op de radar hebben. “Dat las ik, en ik dacht: prachtige club. De Portugese competitie, dat moet hij gewoon doen”, is Van der Gijp stellig.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Memphis Depay krijgt advies: 'Niet gek als hij kiest voor Ajax, Feyenoord of PSV'

“AS Roma en een topclub in Engeland worden ook genoemd. Gaat hij dat niet doen, denk je?”, reageert Wilfred Genee op zijn beurt. Gijp is standvast: “Nee, dat moet hij niet meer doen.” Johan Derksen mengt zich. “Nee, de Engelse competitie kan hij niet aan”, vindt De Snor.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.