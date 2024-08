Clubs in de rij voor Memphis Depay: keert aanvaller terug naar PSV?

Drie clubs zijn concreet in de markt voor , zo weet Voetbal International dinsdagavond te melden. De clubloze spits zit nog altijd zonder club nadat Atlético Madrid zijn contract niet besloot te verlengen.

Depay deelde vandaag beelden op zijn Instagram dat hij hard werkt aan zijn fitheid. De Nederlander lijkt topfit te willen beginnen aan zijn nieuwe avontuur bij een nieuwe club. VI weet dat AS Roma concreet geïnteresseerd is in de aanvaller. Ook FC Porto zou zich hebben gemeld bij het management van Depay.

Daarnaast zou ook een topclub uit de Premier League zich willen versterken met de transfervrije spits. Over interesse heeft Depay dus allesbehalve te klagen.

De spits, die niet werd opgenomen in de voorselectie, gaat zeker niet terugkeren in de Eredivisie bij PSV. Depay heeft de Eindhovenaren nog altijd in het hart gesloten, maar vindt het te vroeg om terug te keren naar Nederland. De aanvaller wil op een zo’n hoog mogelijk podium spelen, en sloeg mede daardoor al eerder een lucratief aanbod uit de MLS af.

