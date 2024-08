Opvolger Memphis als eerste spits Oranje dient zich aan: 'Koeman zat vrijdag juichend voor de tv'

Het panel van Voetbalpraat op ESPN buigt zich over de vraag wie moet opvolgen als eerste spits van het Nederlands elftal. Depay is nog altijd op zoek naar een nieuwe werkgever sinds zijn vertrek bij Atlético Madrid, en werd derhalve door bondscoach Ronald Koeman niet opgeroepen voor de aankomende interlandperiode, begin september. heeft zijn kandidatuur om de spitspositie op te eisen afgelopen weekend in ieder geval kracht bij weten te zetten.

Memphis werkte zich in Koemans eerste periode als bondscoach (2018-2020) op tot eerste spits van Oranje en behield die status toen de bondscoach in 2023 terugkeerde op zijn post. De spits kende succesvolle jaren in Frankrijk, waar hij speelde voor Olympique Lyonnais, maar zijn Spaanse avontuur bij achtereenvolgens FC Barcelona en Atlético Madrid verliep teleurstellend. Mede door blessureleed wist de oud-PSV'er bij beide clubs nooit onomstreden te worden, waardoor hij deze zomer uiteindelijk zonder club kwam te zitten. Oranje speelt op zaterdag 7 september in het kader van de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina in het Philips Stadion in Eindhoven. Drie dagen later, op dinsdag 10 september, is in datzelfde toernooi Duitsland de tegenstander in de Johan Cruijff ArenA. Koeman besloot de clubloze Memphis niet op te nemen in zijn 35-koppige voorselectie.

Zirkzee werd afgelopen zomer op het laatste moment door Koeman toegevoegd aan de EK-selectie, omdat Brian Brobbey geblesseerd raakte in de voorbereiding op het toernooi. De 23-jarige spits viel in Duitsland zowel in de gewonnen kwartfinale tegen Turkije als de verloren halve finale tegen Engeland kort voor tijd in en maakte na het toernooi een fraaie overstap naar Manchester United, waarvoor hij afgelopen vrijdag een absoluut droomdebuut beleefde door vlak voor tijd de enige goal te maken in het Premier League-duel met Fulham. "Ik denk dat iedereen in Nederland het wel interessant zou vinden als hij kan doorgroeien tot de nieuwe spits van het Nederlands elftal", zegt Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels in Voetbalpraat.

"Depay heeft niet eens een club momenteel. En Wout Weghorst is dan de supersub, die zit nog bij Burnley maar moet nog een nieuwe club vinden", somt Wijffels vervolgens op. "Dus het wordt toch echt wel tijd dat het Nederlands voetbal weer eens een spits voortbrengt die gewoon eens twintig interlands speelt en er dan acht of negen maakt." Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam denkt dat de bondscoach gelukkig is met de beelden uit Manchester: "Koeman zal toch wel blij zijn geweest", waarop presentator Wouter Bouwman inhaakt: "Koeman zat juichend voor de tv bij die goal." Hoewel Krabbendam dat weer wat overdreven vindt, beaamt de journalist wel dat de goal van Zirkzee de bondscoach zal hebben bevestigd dat het legitiem is hem opnieuw op te roepen. Bovendien liet de oud-jeugdspeler van Feyenoord een uitstekende indruk achter op het trainingsveld gedurende het EK, weet Wijffels: "Ze kenden hem natuurlijk niet persoonlijk, maar hij heeft wel een indruk achtergelaten van een goede jongen." Krabbendam beaamt: "Dat zagen we tijdens de trainingen wel."

