‘PSV stelt zich ‘keihard’ op richting PSG en wil megabedrag voor Schouten’

Maandagochtend maakte L’Équipe bekend dat Paris Saint-Germain hoog op het lijstje heeft staan. Die interesse wordt nu ook bevestigd door het Eindhovens Dagblad. Toch hebben de Parijzenaren zich nog niet voor de PSV’er gemeld.

Volgens de regionale krant hebben PSV en PSG nog geen contact gehad over Schouten, maar kan daar snel verandering in komen. Pas zodra de komst van João Neves van Benfica is gerealiseerd, zal men in het Parc des Princes bepalen of Schouten ook moet komen. Lukt de transfer van de Portugees niet, zal de middenvelder hoe dan ook een kandidaat zijn.

Mocht PSG zich daadwerkelijk in Eindhoven gaan melden, zal de regerend landskampioen een bedrag van minstens zestig miljoen euro voor hem verlangen. Het ED spreekt van ruimte voor onderhandeling, maar dat technisch directeur Ernest Stewart zich ‘keihard’ zal opstellen richting de club uit de Franse hoofdstad of iedere andere topclub die zich gaat melden voor Schouten.

Doordat PSV zo’n enorme som verlangt voor Schouten, zijn er maar weinig clubs voor wie de komst van de Oranje-international haalbaar is. Voor de clubs die dat wel kunnen, geldt veelal dat ze op dit geen type als Schouten nodig hebben. PSG lijkt wat dat betreft een uitzondering te zijn.

