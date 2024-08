'Ajax en PSV vechten om handtekening veelbelovend talent Manchester City'

Ajax en PSV zouden Joel Ndala graag willen binnenhalen, weet Transferwatch. Ndala is een achttienjarig talent van Manchester City, dat vooral als linksbuiten goed uit de voeten kan.

Beide clubs zouden hun interesse aan Manchester City kenbaar hebben gemaakt. Daarbij lijkt PSV de beste papieren te hebben, aangezien Ajax al veel linksbuitens heeft. Op dit moment zijn Mika Godts, Carlos Forbs en Steven Bergwijn de belangrijkste kandidaten voor die positie, maar laatstgenoemde zou nog kunnen vertrekken uit Amsterdam. Afgelopen weekend werd hij nog bij de Premier League-wedstrijd Fulham - Leicester City gesignaleerd.

Bij PSV is de situatie anders. Daar staan Noa Lang, Couhaib Driouech en Hirving Lozano in de boeken, maar eerstgenoemde kampte vorig seizoen met veel blessureleed. Het is de vraag of de Nederlander ongeschonden door dit seizoen heen komt. Bovendien vertrekt Lozano komende winter naar San Diego.

Ndala speelde al wedstrijden bij de beloftenelftallen van de Engelse nationale ploeg en klopt ook bij City steeds meer op de deur. In de voorbereiding op dit seizoen van de ploeg van Pep Guardiola maakte hij al wat minuten, wat zijn debuut voor City betekende. De Engelse buitenspeler staat hoog aangeschreven.

