Bergwijn duikt op bij Premier League-wedstrijd en voedt geruchten over transfer

was zaterdag aanwezig bij de wedstrijd tussen Fulham en Leicester City (2-1). Zijn club Ajax heeft dit weekend vrij, na de Europa League-play-offwedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok (1-4 winst) op donderdag. Met het bezoek voedt Bergwijn de geruchten over een mogelijke transfer.

"Ik zag zojuist Steven Bergwijn in de pauze van de wedstrijd. Gaat hij bij ons tekenen?", vraagt een supporter van Fulham zich bijvoorbeeld af op X. "Hij is het type linksbuiten waarnaar we zoeken." Een ander Fulham-fanaccount schrijft dat Bergwijn op uitnodiging van ex-ploeggenoot Calvin Bassey aanwezig was. Ook Bart Sanders, presentator van de Pantelic Podcast, maakt melding van de aanwezigheid van Bergwijn in stadion Craven Cottage. Hij verbindt daar overigens geen conclusies aan op transfergebied.

Leicester City zocht eerder deze zomer contact met Ajax over een mogelijke transfer van Bergwijn. De komst van de 26-jarige buitenspeler zou zelfs de hoogste prioriteit hebben bij de Engelse landskampioen van 2015/16. Volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf zou een bedrag van twintig miljoen euro genoeg kunnen zijn om de Ajacied los te weken.

Leicester City heeft na de komst van Issahaku Fatawu, die vorig seizoen al werd gehuurd, en Bobby De Cordova-Reid beschikking over liefst vier rechtsbuitens. De linkerflank is echter vooralsnog een ondergeschoven kindje bij de Engelse promovendus. Voorlopig is Stephy Mavididi de enige speler in de selectie van Steve Cooper die graag op de linkerflank speelt.

Ajax moet deze zomer snijden in het salarishuis en spelers verkopen voordat er nieuwe spelers binnen kunnen worden gehaald. Bergwijn geldt als een van de grootverdieners bij de club uit de hoofdstad en vertegenwoordigt ook een zeer respectabele transferwaarde. Zijn Estimated Transfer Value (ETV) wordt geschat op achttien miljoen euro. De club staat daarom niet onwelwillend tegenover een vertrek van de Oranje-international, die tot medio 2027 vastligt in Amsterdam.

Bergwijn kwam in de zomer van 2022 voor een recordbedrag van 31,25 miljoen over van Tottenham Hotspur, maar heeft de hoge verwachtingen niet echt waar kunnen maken. De rechtspoot speelde tot nog toe 79 duels in het shirt van de Amsterdammers, waarin hij 29 keer scoorde en 11 assists leverde.

Just seen Steven Bergwijn at half-time at the Fulham game. Signing for us? 👀 #FFC — Jaik Bramley-Fenton (@JaikBFenton) August 24, 2024 Steven Bergwijn op de tribune bij Fulham - Leicester City vandaag 👀 — Bart Sanders (@bart_sanders) August 24, 2024

He was 100% there. Was a guest of Fulham and invited by his friend Calvin Bassey. Not sure if there's a transfer story or not. — FulhamFanNews (@FulhamTransfer) August 24, 2024

