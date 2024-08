Ajax-fans raken niet uitgepraat over ongelooflijk moment van Sean Steur tegen VVV-Venlo

Ajax Onder-19 heeft zaterdagmiddag met een 7-1 overwinning op de leeftijdsgenoten van VVV-Venlo grote indruk gemaakt in het bekertoernooi. Emre Ünüvar was goed voor liefst vier doelpunten, maar de speler die de meeste tongen losmaakte was Sean Steur.

Steur, een pas zestienjarige creatieve middenvelder, leverde op slag van rust namelijk een prachtige assist bij de openingstreffer van Ünüvar. Na een dribbel vanaf het middenveld zette Steur Ünüvar met een leep balletje alleen voor de keeper, waarna de spits doeltreffend uithaalde.

Ajax Onder-19 liep uiteindelijk uit naar een ruime overwinning, waarin behalve Ünüvar ook Rayane Bounida, Ryan van de Pavert en Lasse Abildgaard scoorden. De assist van Steur bij de 1-0 van Ünüvar is echter wat vooral voor indruk heeft gezorgd bij de supporters van Ajax. “Sean Steur met een assist die de andere tien op het veld nooit zouden geven”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X.

Voor Steur is zijn assist de bekroning op een toch al prachtige week. Eerder deze week tekende het toptalent namelijk zijn eerste contract met Ajax, dat doorloopt tot de zomer van 2027. Hij maakte vorig seizoen zijn debuut in het betaalde voetbal in het Keuken Kampioen Divisie-duel van Jong Ajax met Jong AZ.

“Hij is een groot talent en de laatste jaren niet voor niets vervroegd doorgeschoven”, zei Directeur Voetbal Marijn Beuker van Ajax eerder deze week over Steur. “Sean is een dynamische middenvelder die goed kan dribbelen en altijd de oplossing vooruit zoekt. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club."

