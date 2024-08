'Dit was misschien wel de beste wedstrijd van Ajax van de afgelopen anderhalf jaar'

René van der Gijp is zeer positief over het spel van Ajax, dat donderdagavond met 1-4 afrekende met de Poolse kampioen Jagiellonia Bialystok in de play-offs om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. Volgens de vaste analist van Vandaag Inside speelden de Amsterdammers in Polen 'misschien wel de beste wedstrijd van de afgelopen anderhalf jaar'.

"Ajax speelde écht heel goed", zegt Van der Gijp als hij naar zijn oordeel over het duel wordt gevraagd. "Ik vind het altijd te gemakkelijk te zeggen: 'Ja, die tegenstander kon er geen reet van', want NAC kon er óók geen reet van", verwijst de oud-voetballer naar de 2-1 nederlaag die Ajax vijf dagen voor de Europese krachtmeting leed in Breda.

"Maar Ajax speelde die bal gewoon lekker op elkaar, ze hadden weinig balverlies en veel beweging. Het was misschien wel de beste wedstrijd van de afgelopen anderhalf jaar", analyseert Van der Gijp verder. "De manier waarop ze ook vanuit de verdediging het middenveld op tikten, je zag ook weer wat plezier terug en zo. Goed man, het was leuk."

Johan Derksen beaamt tussendoor dat het 'heel verrassend' was dat Ajax na de zeperd in Breda zo goed voor de dag kwam in Polen. "Ik heb altijd gezegd: Farioli is een wereldtrainer. Dat is een schot in de roos, die Italiaan", zegt De Snor daarna spottend, verwijzend naar de kritiek die hij eerder op de 35-jarige oefenmeester uitte. Farioli werd deze week door Derksen onder meer betiteld als 'dorspidioot' en kreeg later een ludieke nieuwe bijnaam van de 75-jarige inwoner van Grolloo. Van der Gijp heeft het laatste woord in de discussie: "Hoe je het ook wendt of keert, of je nou voor Ajax, PSV of Feyenoord bent, moet het gewoon een gevecht worden tussen die drie om de titel. Daar is toch iedereen bij gebaat?".

