Nico Dijkshoorn ziet een 'verademing' bij Jagiellonia - Ajax: 'Het was sensationeel goed'

Nico Dijkshoorn heeft donderdagavond naar de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax zitten kijken en zag 'een verademing' bij zendgemachtigde Ziggo Sport: analist Alex Pastoor. De duidingen voor, tijdens en na de wedstrijd van de momenteel clubloze trainer worden door Dijkshoorn in Vandaag Inside betiteld als 'sensationeel goed'.

"Ik heb ongelooflijk genoten van Alex Pastoor, de analist", begint Dijkshoorn met zijn lofzang. "Dat was echt, en dat meen ik, dat was sensationeel goed. Je bent nu een beetje Rondo gewend, dat gelul van Ruud Gullit over Milanello, dat ze daar zulke lekkere spaghetti hadden. En dan zit Marco van Basten daar weer een beetje wezenloos een paar keer te roepen dat het allemaal kut is bij Ajax", vervolgt de dichter, schrijver en columnist.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kijkers smullen van nieuwe analist bij Ajax: ‘Wat een verschil met Van Basten!’

Nee, dan de analyses van Pastoor. "Die legde voor de wedstrijd uit: 'Let daarop, let daarop", en ik heb dit echt zelden zo gehad, ik leerde echt iets. Ik zat heel anders naar de wedstrijd te kijken", stelt Dijkshoorn. Ook halverwege het duel blonk de gewezen trainer van onder meer Excelsior, NEC, Sparta en Almere City in de ogen van Dijkshoorn uit: "In de rust was hij fantastisch."

LEES OOK: Enorm enthousiasme van Sierd de Vos over Ajax-speler leidt tot ergernis bij kijkers

Bovendien bracht Pastoor zijn bijdragen op zakelijke wijze, iets dat Dijkshoorn zeer kan waarderen: "Hij is tegen gezelligheid. Die man (presentator Bas van Veenendaal, red.) probeerde eigenlijk een beetje schwung erin te brengen, zoals jij dat altijd doet", zegt Dijkshoorn tegen presentator Wilfred Genee. "Maar daar moest Pastoor helemaal niets van hebben. Die bleef gewoon keihard dooranalyseren." Johan Derksen geeft de tafelgast gelijk: "Het is een voetbalprofessor, hij kan geweldig praten, die jongen." Dijkshoorn vond online bovendien bijzonder veel medestanders in zijn adoratie voor Pastoor: "Hij stond geloof ik een kwartier na de wedstrijd op vier in trending (op X, red.). Er was een vakman aan het woord, ik vond het een verademing. De beste die ik tot nu toe heb gezien."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen baalt van 'ontzettend lullige samenloop van omstandigheden' bij Vandaag Inside

De uitzending van Vandaag Inside begint met een kleine verrassing.