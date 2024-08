Enorm enthousiasme van Sierd de Vos over Ajax-speler leidt tot ergernis bij kijkers

Sierd de Vos is tijdens de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax laaiend enthousiast over . Nog voordat Godts in de 28ste minuut tot scoren was gekomen, liet De Vos zijn adoratie voor de linksbuiten van Ajax blijken. Kijkers van Ziggo Sport ergeren zich zelfs aan de wijze waarop De Vos de balcontacten van Godts uitlicht.

Godts kreeg gedurende de eerste helft de nodige complimenten van De Vos. Toen hij in de 21ste minuut tussen twee spelers van Jagiellonia dribbelde, riep de commentator: “Kijk! Dit kan hij!” De Vos werd echter al gauw teleurgesteld door Godts, die de bal aan Kenneth Taylor gaf. “Oh… Ik dacht dat hij iemand voorbijging." Even daarna combineerde Godts met Youri Baas. "Wie is nou de baas? Godts als de baas."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kijkers smullen van nieuwe analist bij Ajax: ‘Wat een verschil met Van Basten!’

"Gaat ie weer, Godts! Dit kan ie!", klonk het toen Godts vervolgens weer langs een speler liep - en een teleurstellende voorzet afleverde die in de handen van de keeper belandde. In de 25ste minuut was De Vos niet blij toen hij Godts zag meeverdedigen. "Laat Godts maar gewoon… Kan iemand even doorgeven dat die gewoon voor blijft?" Vervolgens: "Kijk, dit moet hij doen, Godts: die verdedigers in de luren leggen!"

Opvallend genoeg reageerde De Vos juist uiterst ingetogen toen Godts na 27 minuten spelen Ajax op voorsprong zette. De Belg kopte van dichtbij een voorzet van Devyne Rensch binnen. “Daar is ie! Mika Godts. 1-2. Godts kan ‘m heel makkelijk inkoppen.”

Volg de wedstrijd tussen Jagiellonia Bialystok en Ajax in ons liveverslag!

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Keiharde kritiek op Farioli uit onverwachte hoek: 'Een cultuurshock, praatjesmaker'

Francesco Farioli is nog geen drie maanden bezig met zijn ‘project’ bij Ajax, maar hij houdt de gemoederen al flink bezig.